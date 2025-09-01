La desgarradora despedida de Estela Grande en medio de su embarazo

Estela Grande, de 31 años, vive días de ilusión y esperanza: hace apenas un mes anunció con emoción que será madre de mellizos, fruto de su relación con el futbolista del Getafe Juan Iglesias, con quien mantiene una historia de amor consolidada desde hace más de tres años. Sin embargo, esa felicidad se ha visto teñida de tristeza con la pérdida de uno de sus perros, un compañero inseparable al que la modelo ha despedido a través de una carta pública en Instagram que ha conmovido a sus casi medio millón de seguidores.

"Te vas en el momento más feliz de nuestra vida, dejándonos un vacío y un dolor indescriptible", escribía la exconcursante de Gran Hermano VIP, junto a una selección de imágenes entrañables de su día a día con sus mascotas. El perro, llamado Gant, se había convertido en parte esencial de la familia, y Grande no ocultó el desgarro que supone su ausencia en un momento tan especial.

Despedida

Con palabras que mezclan ternura y desgarro, Estela confesó que esperaba que Gant llegase a conocer a los "pollitos", como llama cariñosamente a los bebés que vienen en camino. "Sabíamos que ibas a cuidar de ellos", añadió, recordando cómo el animal compartía complicidad con Bellita, la otra perrita de la casa. "Ella te busca y te huele, pero no te encuentra… ya sabes lo que le gustaba molestarte, aunque al final siempre cedías".

La despedida se convirtió también en un acto de gratitud: "Espero haber estado a la altura de cuidarte y quererte como te merecías. Siempre en mi corazón, tu mamá y los pollitos te querremos siempre". Una declaración íntima, sincera y pública, que convirtió la pérdida en un duelo compartido con su comunidad digital.

Juan Iglesias tampoco quiso permanecer en silencio. El futbolista, que llevaba once años junto a Gant, también compartió un emotivo mensaje en el que reconocía lo duro que ha sido afrontar la despedida. "Ha sido una noche dura y un despertar aún más. El levantarme por la mañana y no verte ahí en tu cama… se me hace difícil de entender". Conmovido, recordó que el perro fue testigo y consuelo en todas las etapas de su vida, y que aguantó hasta que toda la familia pudiera despedirse. "Nos va a costar mucho seguir sin ti, por todo lo que eras para nosotros", concluía.

Así, en medio de la alegría por la llegada de dos nuevos miembros a la familia, Estela y Juan se enfrentan a una pérdida que ha dejado un vacío irremplazable, demostrando que, en ocasiones, la felicidad y el dolor caminan de la mano.