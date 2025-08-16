El desnudo de Boris Izaguirre que incendia las redes

Siempre fue un provocador, y ahora más que nunca. Boris Izaguirre incendia las redes sociales con un desnudo que le muestra en todo su esplendor. Tal atrevimiento se ha producido en su tierra, Venezuela, exactamente en Isla Margarita, unas imágenes que le muestran duchándose en un lugar de ensueño.

Lo único que tapa, posando de lado, son sus genitales, el resto queda a la vista para los miles de seguidores que el escritor y colaborador de televisión tiene en su Instagram.

Sus fans le han mandado mensajes del estilo de "el Caribe te sienta como una segunda piel", "gracias por recordarnos que el cuerpo es libre" o "siempre tan valiente, siempre tu".

Junto a su padre

Boris ha aprovechado estas cortas vacaciones en su tierra para visitar a su padre, Rodolfo Izaguirre, a su hermano Rhazil y a su cuñada Charo. En las fotografías que ha subido a sus redes, se le ve paseando por la playa con su progenitor.

En el viaje le ha acompañado su marido, Rubén Nogueira, con el que lleva treinta años de feliz unión. Se conocieron en Santiago de Compostela y se casaron en el 2006.

Rubén es escaparatista y un amante del arte, la cultura y la literatura. Lleva una vida muy discreta y n9 suele acudir a actos sociales con su mediático esposo. Los dos hacen una vida familiar fue de los compromisos sociales de Boris. Suelen celebrar cenas con amigos en su amplio piso situado en el lujoso barrio de Salamanca madrileño, muy cerca del parque de El Retiro.