El "desprecio" de Carlo Costanzia Jr. a su madre, Mar Flores

Dejó “tirada” a su madre el día que presentó su libro de memorias. Lo que no hizo con su suegra el día de su cumpleaños. Carlo Costanzia puso una excusa, que nadie se cree, para no compartir con Mar Flores una tarde tan especial. Simplemente, le dijo "no puedo ir porque tengo trabajo". Y ella hizo como si le creyera, aunque en su interior sintió algún tipo de rencor por lo que considera una traición de su vástago. No se lo esperaba.

Mar Flores asegura que le molestó el 'posado de la venganza' del cumpleaños de Terelu Campos Europa Press

Pero no tuvo en cuenta un antecedente cercano en el tiempo. Carlo se decantó totalmente en favor de su padre y de su suegra, Terelu Campos, al asistir, y posar sonriente, a la fiesta del sesenta cumpleaños de la hija de María Teresa Campos.

Una relación hecha añicos

Para Mar supuso un agravio comparativo, una afrenta a su amor propio. Que su hijo se inmortalizara ante los fotógrafos junto a su padre significa de qué lado está en la guerra personal entre sus progenitores, que acabaron su matrimonio muy mal y que no tienen la menor relación desde hace décadas.

Terelu Campos posa con Carlo Costanzia padre en su fiesta de cumpleaños Europa Press

No extraña que se rumoree que madre e hijo no se hablan, aunque ella diga lo contrario, y que se aguanten estoicamente en las grabaciones del programa de decoración en el que hacen pareja. Dicen que en los descansos cada uno se va por su lado y ni se dirigen la palabra.

Es más, Carlota Corredera ha desvelado en "No somos nadie", del canal Quickie, que la Flores ha rechazado un cheque en blanco para dejarse entrevistar en "¡De viernes!", porque han llevado antes a su ex, Carlo padre, y, además, allí trabaja su consuegra, Terelu, con la que no mantiene ningún tipo de amistad. Nunca se llevaron bien y nunca se las ha visto juntas. Ni compartir el mismo nieto logra acercarlas. Es un imposible.

Me río cuando Carlo hijo asegura que no quiere decantarse por uno u otra en esta guerra familiar. Si es eso lo que piensa, ¿qué significado tiene su posado con su progenitor? Más claro, agua.