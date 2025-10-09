Desvelamos cómo es la "limpieza espiritual" del piso donde murió Mario Biondo

Años después de su fallecimiento, el piso en el que apareció muerto Mario Biondo, en la madrileña calle Magdalena, se ha convertido en un centro zen, en el que, entre otras disciplinas, se practica el Zazen, que consiste en una meditación que se practica sentado sobre un cojín y con la espalda recta.



La persona que tiene alquilado el piso no tenía constancia cuando lo alquiló de que allí había ocurrido tan dramático suceso. No sabía, hasta ahora, quién era Mario ni las extrañas circunstancias que rodean a un adiós tan prematuro.



La transformación del inmueble ha sido total, ahora en las habitaciones hay tatamis en el suelo, objetos relacionados con el budismo y espacios abiertos para realizar las clases “espirituales”. Por lo que se cuenta, la viuda de Mario, la presentadora Raquel Sánchez Silva, no ha vuelto a ese piso desde que falleció su marido. Se olvidó totalmente de la casa porque, dicen, le da mal fario. Lo que no sabemos es si es ella ahora su propietaria y, por tanto, estaría cobrando el alquiler de más de 2.000 euros mensuales que pagan los actuales inquilinos.



Hace tiempo se llegó a decir que el fantasma de Biondo habitaba el domicilio. Pura fantasía. Y si alguien se cree esa leyenda urbana que no le quepa la menor duda que la limpieza espiritual se hace allí cada día.