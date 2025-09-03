Desvelamos el día y el lugar del fiestón de cumpleaños de Terelu Campos

Lo está preparando con mimo, quiere que sea un evento muy especial, con la presencia de la familia y sus mejores amigos. Terelu Campos ha elegido su restaurante madrileño favorito, el Jimmy’s, para reunir a todos en la fiesta con la que conmemorará su sesenta cumpleaños.

Será el 17 de este mes de septiembre por la noche, en el local situado entre las calles María de Molina y Príncipe de Vergara, en el barrio de Salamanca. Allí la conocen de sobra, porque es clienta asidua y amiga de los dueños.

Se supone que, al contrario de lo que ocurrió el pasado domingo 31 de agosto, en esta ocasión sí estarán presentes su hermana Carmen, sus dos hijos y su marido José Carlos. Aquella noche, Terelu reunió a un grupo de amigos para cenar en su casa y justificó las ausencias familiares porque no pertenecen a ese grupo.

Una de las incógnitas es si, por fin, coincidirán en el Jimmy’s la hija de la anfitriona, Alejandra, y su primo, José María Almoguera, que no mantienen, según nos cuentan, una relación estable.

Terelu Campos en 'Fiesta' Mediaset

Terelu ya ha confesado que ese día echará mucho de menos a uno de sus grandes amigos, y exnovio, Kike Calleja, que ya se encuentra en Honduras para concursar en el reality VIP de Supervivientes. Y ya veremos si invita a sus compañeros televisivos.

Sus verdaderos amigos están fuera de los círculos mediáticos.