Desvelamos los duros reproches de Gabriela Guillén a Bertín Osborne

Cuando todos pensábamos que la relación entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén era de la más pura cordialidad, va la paraguaya y ataca sin reparos al cantante por “su desinterés hacia nuestro hijo”. En unas declaraciones en plena calle, Gaby revela que “estoy muy enfadada, porque Bertín ni ve al niño ni pasa dinero para su manutención”. El 30 de diciembre el pequeño cumplirá dos años y en todo este tiempo apenas ha visto a su padre, por lo que suponemos que el cantante no está por la labor de llevarse a su crío a pasar con él parte de las fiestas navideñas.



Ante los micrófonos de Europa Press, Gabriela dejaba muy claro que “no pienso estar contenta desde el momento en que ni ve a su hijo ni pasa dinero. A ver si llegamos por fin a un acuerdo, porque el niño va a cumplir ya dos años…”.

Gabriela Guillén y Bertín Osborne Gtres



Sorprenden estas revelaciones porque llegó a publicarse que el acuerdo era un hecho. Pero, por lo que se ve, era un rumor infundado. Tampoco ve claro que el pequeño vaya a conocer pronto a su familia paterna, a sus hermanas y hermanos, aunque una de las hijas de Osborne ya expresó su deseo de conocer a su hermanito, algo que a Gaby le parece muy bien y está abierta a recibirla para que vea a su hijo.



Está claro que en estos dos años, Guillén ha ejercido de padre y madre a la vez, demostrando un coraje y una fortaleza infinitos. El único apoyo conseguido es el de su madre y sus amigas. Ya dijo en su momento que no esperaba que Bertín cumpliera sus labores paternales, lo tuvo muy claro desde el principio.