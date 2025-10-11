Desvelamos el emotivo reencuentro entre la madre de Michu y su nieta Rocío

Esta tarde se producirá un encuentro muy especial y esperado. La madre de la fallecida Michu, Inmaculada, se reencontrará con su nieta Rocío, a la que no ve desde hace tiempo. La abuela adora a la niña y está deseando llegar a la casa de Ortega Cano para recogerla y pasar con ella este largo fin de semana.

José Fernando y Ortega Cano responden con el más absoluto silencio al reproche de la hermana de Michu Europa Press

La pequeña vive con el torero por expreso deseo de Michu que dejó escrito en su testamento que su hija quedará tutelada por el padre de su expareja, José Fernando Ortega, si a ella le ocurría alguna desgracia.

No acompañará a Inma su otra hija, la polémica Tamara, quien, según su progenitora, trabaja los fines de semana. Además, la relación entre Tamara y los Ortega Cano está marcada por los continuos ataques televisivos a la familia de Josefer, extraña el odio que siente hacia Gloria Camila y los suyos. Desde luego, no sería bien recibida en la casa de Ortega, sino todo lo contrario.

Otro encuentro muy especial

Inma tiene previsto reunirse también este mismo sábado por la noche con una persona muy querida, tanto por ella como por su nieta. Ana María Aldón aparece en el capítulo de voluntades del testamento citado como tutora junto a su exmarido de la niña. Las circunstancias de la vida y su ruptura matrimonial han determinado, finalmente, que Rocío quede en manos solamente de su abuelo paterno, pero el cariño sigue intacto.

Esta noche cenarán las tres juntas y, luego, abuela y nieta se quedarán en un hostal madrileño. No sabemos si José Fernando tendrá permiso este fin de semana y podrá ver un rato a su niña.

Lo que está muy claro es que Inma difiere totalmente de la postura agresiva de Tamara contra los Ortega y lo único que desea es que reine la armonía y la cordialidad entre las dos familias por el bien de Rocío.