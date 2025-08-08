Desvelamos las mentiras sobre el estado de salud de José Luis Gil

La gente escribe muchas veces sin contrastar las informaciones. Es lo que está ocurriendo en las últimas semanas con respecto al estado de salud de José Luis Gil. Se ha llegado a decir que sufrió un pequeño accidente y se rompió el dedo meñique, o que había empeorado de su enfermedad.



Como recordarán nuestros lectores, el icónico actor sufrió un ictus el cuatro de noviembre del 2021 y estuvo ingresado durante veintiún días en el hospital madrileño Virgen del Rosario y que le retiró de la vida profesional cuando estaba grabando nuevos episodios de la popular serie “La que se avecina”.



Pues bien, su hija Irene nos desmiente categóricamente que su padre haya empeorado: “Ni ha sufrido un accidente, ni tiene roto el meñique ni está peor. No hay novedades al respecto. Mi padre se encuentra tranquilo en casa con mi madre y mi hermana. Todo sigue igual, sin cambios”.

José Luis Gil y su hija, Irene Gil Redes sociales



Las noticias falsas hacen mucho daño a una familia que se está volcando con su patriarca. José Luis es un hombre sencillo, generoso y sensible, una gran persona, un actor muy querido por el público. Y todos los que le apreciamos estamos muy pendientes de su estado. Hace casi cuatro años del ictus y, poco a poco, se ha ido recuperando físicamente, pero, desgraciada e te, todavía padece secuelas que le impiden realizar una vida normal.