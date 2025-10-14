Desvelamos el mote cariñoso con el que Alejandra Rubio se refiere a Carlo Costanzia en la intimidad

No han pasado ni dos años desde que comparten sus vidas como pareja, pero la relación de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia está más que consolidada. La máxima representación de ese afianzamiento es el hijo que tienen en común, al que crían en la casa que comparten.

Al principio eran pocos los que confiaban en que su relación pudiera tener algún futuro. Los malos augurios se basaban en los antecedentes de él, las supuesta animadversión de Terelu Campos a su yerno y consuegra, Mar Flores, o la juventud de Carlo y Alejandra, pero lo cierto es que han demostrado haber construido un vínculo sólido y estable.

Y aunque la relación de muchas parejas se resiente un poco tras la llegada de un bebé a la familia, este no parece ser el caso de la colaboradora de televisión y el empresario, que dirige su propia peluquería. Todavía se permiten detalles románticos el uno con el otro, tal y como el que Alejandra ha tenido con Carlo esta misma mañana.

Antes de salir a trabajar, el italoespañol se ha encontrado con un bonito mensaje de su pareja escrito con notas adhesivas en el espejo del recibidor de su casa. “Ánimo Cuchu, te amo. Eres el mejor papá, el mejor obrero y el mejor todo”, ha expresado Alejandra Rubio.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia Gtres

Una muestra de amor de buena mañana que, además, desvela el mote romántico con el que la nieta de María Teresa Campos se refiere al padre de su hijo en la intimidad: Cuchu.

Planes de boda

Como se ha comentado anteriormente, su relación está tan consolidada que Rubio no disimula sus ganas de pasar por el altar y darse el “sí, quiero” con Carlo. La tertuliana ha reconocido que “estoy esperando a que me lo pida”, porque aunque se considera una mujer moderna, algunas tradiciones es mejor mantenerlas.

“Si nos casamos, va a ser un bodorrio. Yo le he dicho que me gustaría casarme, no algo inmediato, pero me gustaría”, confesó Rubio. Por lo visto, sus planes pasan por convertirse en marido y mujer “más pronto que tarde”, aunque todavía no han confirmado ninguna fecha.

Además, tampoco descartan ampliar la familia y dar un hermanito o hermanita al pequeño Carlo: “Que llegue cuando tenga que llegar. Ahora mismo no está en mis planes tener otro hijo, pero si Dios quiere, tendré más”.