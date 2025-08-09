Desvelamos el nombre del segundo hijo de Rafa Nadal y Mery Perelló, con un significado muy especial

Tal y como ha podido confirmar LA RAZÓN en primicia, Rafa Nadal y su esposa, Xisca Perelló, dieron la bienvenida a su segundo hijo en común el pasado jueves 7 de agosto. El pequeño nació en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas, el mismo centro en el que, hace casi dos años, vino al mundo su primogénito, Rafael. Este sábado, apenas dos días después del feliz acontecimiento, la familia abandonaba la clínica para regresar a la tranquilidad de su hogar en Manacor.

El recién nacido es un niño, dato que hasta ahora se desconocía debido a la estricta discreción con la que el matrimonio ha llevado todo el embarazo. Tanto Nadal como Perelló han optado siempre por mantener su vida privada al margen de los focos mediáticos, y en esta ocasión no ha sido diferente. La última aparición pública de Mery fue en julio; de hecho, el pasado lunes 1 de agosto no asistió a la tradicional recepción que los Reyes ofrecen a las autoridades baleares en el Palacio de Marivent, a la que Rafa acudió solo. “Está embarazadísima”, se comentaba entonces en los corrillos. Tres días más tarde, la manacorina daba a luz.

El nombre elegido para el bebé es Miquel Nadal Perelló, una elección con un profundo significado familiar, especialmente para la madre. Miquel era también el nombre del padre de Xisca, fallecido en abril de 2023 a los 63 años tras una larga enfermedad. Muy querido en la isla, su pérdida dejó un gran vacío entre sus familiares y amigos. Con este gesto, Rafa y Mery rinden homenaje a su memoria y mantienen vivo su legado para que, aunque el pequeño no llegue a conocer a su abuelo, crezca escuchando historias sobre él.

Rafael Nadal y Mery Perelló en una imagen de archivo GJL GTRES

La noticia del embarazo se hizo pública en abril, y pocas semanas después aparecieron las primeras imágenes de Mery luciendo su incipiente tripa. La llegada de un nuevo miembro a la familia llenó de alegría a todos, y especialmente a Rafa, que desde su retirada de las pistas dedica la mayor parte de su tiempo a sus seres queridos. “Siempre me han encantado los niños, pero ahora tengo otro tipo de responsabilidades. Pensaba que, al retirarme, jugaría al golf cuatro días por semana porque me encanta, pero la realidad es que solo juego dos. Prefiero pasar tiempo en casa e ir a buscar a mi hijo al colegio”, confesó recientemente en el pódcast “Con mucho de….”.

Ahora, con la llegada de Miquel, la familia Nadal-Perelló se convierte en una de cuatro. Viven en su espectacular mansión de Manacor, finalizada en 2023 tras varios años de obras, un hogar que refleja a la perfección el equilibrio que la pareja ha logrado entre la vida familiar y la discreción que siempre les ha caracterizado.