Los detalles de la boda de Jorge Marrón y Arancha Morales: "Sencillo, pero sentido, como somos nosotros"

Jorge Marrón y Arancha Morales se casaron ayer, 28 de octubre, en una ceremonia íntima y familiar. La pareja, después de 7 años de relación y un hijo en común, se convertían en marido y mujer sin grandes festejos y acompañados de su círculo más cercano.

Era la propia Arancha la encargada de desvelar que se casaba en "Informativos Telecinco". "Un martes en el que suenan campanas de boda, y yo no miro a nadie, compañera", señalaba Brico Segovia en directo en referencia a su compañera. "Mañana volveré como una señora casada. Aquí estaremos puntuales a las seis de la mañana", respondía Arancha Morales.

Detalles del enlace

Tras el enlace, la presentadora aparecía en Instagram compartiendo fotografías de su boda con un emotivo texto. "Just married. Sencillo, pero sentido, como somos nosotros. Gracias a nuestras familias, por estar siempre. Gracias a todos, por vuestros mensajes y buenos deseos Gracias a mis compis de El Matinal, por su complicidad y cariño. Gracias a mi amor, Jorge Marrón, por nuestro bebé precioso y por llenar nuestras vidas de alegría. Sin ti todo tendría mucho menos sentido", ha escrito Arancha Morales.

Jorge Marrón y Arancha Morales en una imagen de archivo Gtres

En las fotografías aparece el hijo de la pareja, Gael, que acompañó a sus padres en su gran día. El pequeño nació a principios de 2023. Para la ocasión, la presentadora lució el miso traje azul con el que presentó el matinal de "Informativos Telecinco".

La publicación de Arancha Morales se ha llenado de numerosos mensajes amor y cariño hacia la pareja. Marta Hazas o Nuria Roca han sido algunas de la celebrities que han felicitado a los recién casados en redes.

Discreta y consolidada relación

A pesar de ser rostros muy conocidos de nuestro país por su trabajo en televisión, Jorge Marrón y Arancha Morales han vivido su historia de amor apartada de los focos. Su noviazgo comenzó en 2018, año en el que asistieron como pareja a la mediática boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos. Su primer retoño llegó al mundo en febrero de 202 y ahora, dos años después, la pareja se ha unido en matrimonio.