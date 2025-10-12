Diane Keaton y el lujo de la soltería

Diane Keaton cultivó su punto de extravagancia, una discreta rebeldía que en lo estético se adivinaba en sus sombreros, los pantalones masculinos o su calzado tan divertido. Encontró la talla exacta entre el glamur que pide Hollywood y la autenticidad. Esa rareza tan genuina le permitió libertad. "Era excéntrica y tenía un aire de Hollywood de la vieja escuela. Era muy, muy especial", resumió un vecino de su exclusivo barrio a "People", la revista que comunicó el sábado el fallecimiento de la actriz, a los 79 años.

La actriz Diane Keaton muere a los 79 años CAROLINE BREHMAN Agencia EFE

Con ese toque de locura fascinante que también proyectó en muchas de sus películas convirtiéndolas en éxitos de taquilla, Diane escogió estar sola. No era la solterona empedernida de los clichés, sino un lujo tan natural como ella misma. En alguna ocasión contó que la razón se la inspiró su propia madre. "Se remonta a mi madre, como casi todo en mi vida. Quiero con locura a mi padre, eso es evidente, pero ella siempre estuvo allí y él siempre estaba trabajando. Siento que ella eligió a la familia sobre sus sueños. Y fue la mejor madre, pero creo que ella es la razón por la que no me casé. No quería renunciar a mi independencia".

Eso no le impidió vivir el amor a lo grande. Con 22 conoció a Woody Allen, su gran amor. La relación duró casi siete años, pero Diane siguió siendo una de sus musas. Pasados los 30, se enamoró del mujeriego Warren Beatty. Después de la ruptura confesó: "Éramos muy distintos. Él era el príncipe de Hollywood y todo el tiempo había rumores de sus conquistas, pero yo tenía otro perfil". Aun después de la separación, todavía se comportaba con ella como el galán seductor que siempre fue. Con Al Pacino mantuvo una relación intermitente entre finales de los 70 y los 90.

"Al nunca fue mío. Pasé veinte años perdiendo a un hombre que nunca había tenido", contó. La actriz tenía la virtud de encontrar una belleza imperceptible para la mayoría. "Al era simplemente el hombre más entretenido... Para mí, esa es la cara más hermosa. Creo que Warren era guapísimo, muy guapo, pero la cara de Al es increíble. Una cara increíble", dijo una vez sobre su belleza.

Obit Diane Keaton Chris Pizzello/Invision/AP Agencia AP

A pesar de la soltería, se permitió vivir la maternidad en solitario. Cumplidos los 50, adoptó primero a su hija Dexter, en 1996, y después a Duke, en 2001. "La maternidad no era un impulso irresistible, sino más bien una idea que llevaba mucho tiempo rondando en mi cabeza. Así que me lancé. La maternidad me cambió para siempre. Es la experiencia más completa que he tenido jamás".

Al reflexionar sobre su soltería, la actriz ganadora de un Oscar, declaró: "Hoy pensaba: soy la única de mi generación de actrices que ha sido soltera toda su vida. Me alegro mucho de no haberme casado. Soy un bicho raro. Recuerdo que en el instituto un chico se me acercó y me dijo: Algún día serás una buena esposa. Y pensé: No quiero ser esposa. No".

A cambio, disfrutó de la compañía leal de Reggie, su perra. "Un amigo me la regaló. Ni siquiera la pedí. Vino y me dijo: Creo que necesitas a esta perrita. Yo le dije: Bueno, ¿supongo?'. Claro, ahora la adoro", dijo. "Los perros son irresistibles. Son simplemente idiotas. Reggie es una completa imbécil y es divertidísima". A ella le dedicó su última publicación en Instagram.