El diario de Amilibia: Apolo, ¿embargas a Hamás?

Desde el Sinaí de su gloria, Trump vacila al Apolo de la Moncloa. Me explico. En Egipto, en el éxtasis del éxito de su plan, le dijo «estáis haciendo un trabajo fantástico». ¿Le confundió con Santiago Abascal? Leo: «Más aranceles a España si no gasta el 5% en Defensa». Leo más: «Estados Unidos amenaza con nuevos aranceles a España por su bajo gasto en Defensa. Advierte Trump que la decisión de no incrementarlo hasta el 5% es «extremadamente irrespetuosa con la OTAN. Creo que el país debería ser castigado». Ahí está el vacile: ha pasado del trabajo fantástico al castigo cruel. Imagino a Trump vestido cual dominatrix del ala oeste de la Casa Blanca, enfundada toda la oronda figura en ceñido látex negro y con el látigo de tres puntas presto: ¡que llegues al 5% ya, Pedro! Quizá el Apolo tenga suerte y resulte que Trump es como Podemos: que amaga pero no pega.

Quizá tampoco nos suba los aranceles, pero el vacile parece claro. ¿Juega a desorientarlo? Imposible, a no ser que emborrache al piloto del Falcon. El Apolo es capaz de enviarle a la Casa Blanca su «Manual de resistencia»: ¡no nos moverán del 2%!, gritará el fustigado. Cuentan las lenguas viperinas que ahora escucha las palabras de su vicetiple la Yoli: «No podemos aceptar un plan que excluya a los palestinos ni una paz que solo busca consolidar la inmunidad de Israel». Vuelven, pues, a ondear en España las banderas palestinas (anteayer mismo) al paso alegre de Hamás: la Yoli y sus cuates tienen noticia cierta de que los terroristas no entregarán sus armas: ellos han empleado ejemplarmente casi el 100% de su PIB en kalashnikovs. De momento, ya llevan 42 palestinos asesinados en una purga brutal en Gaza. Mecachis, al Apolo se le olvidó el embargo de armas a Hamás.