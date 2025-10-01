El diario de Amilibia: Los barones domados

Hace años, la argentina Esther Vilar publicó un libro que armó revuelo: «El varón domado». La entrevisté en los 70 y me dijo que la querían matar. Como todo evoluciona, ahora estamos ante los barones domados. Escribe Maite Rico sobre Rueda, Moreno y Azcón: «Los tres barones del PP acaban de ofrecer una lección política antológica: asumir el relato de la izquierda para que la izquierda no crea que les va a marcar el paso». Dicen que el Apolo marca el paso de la oca, una cosa entre prusiana y Tercer Reich, y es difícil imitarle. Ahí está el PP, en el intento. Feijóo dirá que lo de sus barones demuestra la libertad interna del PP y su sensibilidad ante el «repita conmigo: ge-no-ci-dio», pero el Apolo abre la tienda y los barones compran sus marcas blancas sin apenas regatear. Y si Feijóo no se apuntó a la Flotilla por la Libertad, fue para evitar que el fuerte viento marinero le estropeara el cardado.

Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en el Congreso de los Diputados Ángel García PP

Hay más. Leo: «El PP balear rechaza quitar el 50% de catalán en las aulas. Asociaciones probilingüismo creen que se alinea con el nacionalismo». Ahí está Marga Prohens comprando la herencia de Francina Armengol que prometió rechazar. Aunque de cuernos más vale no hablar, porque al que no le salen es por falta de calcio y abundan a izquierda y derecha, a lo mejor acaban comprando a Urtasun parte de la ley antitaurina para que, al final, tengamos festejos a la portuguesa. Hasta Tamara Falcó le ha comprado al Apolo la tendencia amojamada: «Ya he perdido cinco kilos», anuncia en «Diez Minutos”. Ha dejado el filete empanado del desayuno. Falta que Núñez Feijóo deje el albariño y la empanada de berberechos y se pase a la dieta del presi. Acabarán comprándole pulseras a Ana Redondo y trenes a Óscar Puente.