El diario de Amilibia: ¿Y el carrete, Isabel?

Fue la comidilla hace años. Me refiero al carrete de Isabel Preysler: aquella extraordinaria habilidad sexual a la filipina y de la filipina elevada a mito erótico. Se decía que ahí radicaba su capacidad de seducción, el prodigio de sus sonadas conquistas. Jesús Mariñas defendía su existencia como si visitara cada noche la alcoba isabelina, incluso se dijo que había viajado a Filipinas para investigar el ovni sexual de la reina de corazones. Pero el misterio continúa hasta hoy: la Preysler no lo ha explicado en sus memorias. Es una cuestión que ofrezco gratis a Broncano por si Isabel recalara en su programa. ¿Qué es el carrete? Un día, comentándolo con Antonio Gala, el dramaturgo y poeta lo relacionó con el sexo tántrico que él mismo practicaba. Pero mi amigo era muy dado a hacer coñas marineras con estos y otros asuntos.

Otro amigo, Fernando Sánchez Dragó, que había viajado por el Lejano Oriente, me explicó que tenía que ver con la estimulación anal del varón durante el coito. Un filipino me habló del carrete como una técnica sexual que dominaban las cortesanas de Manila, nada que ver con el mantón. Consistía, me dijo, en atar el pene por su base para prolongar el gustirrinín. La versión más comentada añadía el desmayo de Isabel en el momento cumbre. Eso podía volver locos a los hombres, o sea, fíjate lo supermacho que soy que se me desmayan las tías. Insuperable, incluso si el desmayo es fingido. Quizá el carrete sea una ficción creada por la Inteligencia Artificial en la que todos/as proyectamos nuestros deseos de orgasmos infinitos. En fin, como la divina no envejece físicamente (Tamara parece mayor a su lado), dicen que Jeff Bezos, el millonario que busca la inmortalidad, quiere investigar de cerca el carrete de Isabel.

Ojo, Jeff, en cuanto te arrimes estás perdido.