El diario de Amilibia: ¡Felicidades, Amancio Ortega!

El psiquiatra Javier Quintero acaba de publicar «¿Cómo estás?: 21 días para crear el hábito de ser feliz». Aunque soy hombre de hábitos, todavía me falta el de la felicidad. El doctor Quintero dice: «Felicidad y placer son casi antagónicos». Es sabido que los psiquiatras están decir cosas así y marear la perdiz trabajándonos el subconsciente. Freud decía que la felicidad es la satisfacción de necesidades que están siendo reprimidas. Ahí tengo una lista. Pero añadía que era «un evento pasajero», algo así como los orgasmos que siente en sueños Rosalía, bendita sea, cuando está estresada o en tiempos de celibato, según confesión reciente. Dice también Quintero: «La vida no es lo que te pasa, sino cómo la afrontas. Por eso no todos los ricos son felices».

Bien, doctor, pero a mí me gustaría gozar de un tiempo de prueba, ser rico una temporada a ver si es verdad que así tampoco soy feliz. Una cosa empírica, ¿sabe? Hablando de felicidad y riqueza, leo: «Amancio Ortega suma 11 años como el más rico de España, con 109.900 millones de euros». Un mérito, creo. ¿Le ha felicitado alguien por este récord, al margen de sus allegados? Supongo que nadie del rojerío, que tanto se cabrea cuando dona a la sanidad pública ciento de millones en equipos que van a salvar miles de vidas. Ni Mónica García ni siquiera la Yoli, que es paisana. Pues yo le felicito. Algunos pensarán que lo hago para que me invite a su barco el próximo verano. Aciertan: loco estoy por degustar percebes en su megayate y, de paso, preguntarle si el dinero da o no la felicidad. Por extrañas relaciones neuronales, recuerdo ahora lo que dijo Groucho Marx, ya viejo, en el gran homenaje que le rindió Nueva York: «Cambiaría todo esto por una buena erección». Sonría, don Amancio.