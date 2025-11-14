Diego Matamoros deja su casa por miedo a que maten a sus perros

La ruptura entre Diego Matamoros y Marta Riumbau fue cordial e incluso estuvieron un tiempo compartiendo sus días, aunque ya no como pareja, demostrando la madurez de su decisión. Pero pronto él entendió necesario comenzar de cero y mudarse a su propia casa. Así estrenó una vivienda, un bajo con terraza en Madrid, en el que creía haber creado un hogar, un espacio seguro. Pero los últimos acontecimientos le han hecho entender que su casa ya no es segura. Especialmente para sus perros, a los que han envenenado esta semana.

Hay prioridades en la vida y para el hijo de Kiko Matamoros sus mascotas están en un punto alto de la lista. Por ellos se desvive, como ha demostrado en infinidad de ocasiones a lo largo de los años. El hecho de pensar que están en peligro y que quien trató de matarles con veneno podría regresar a terminar el trabajo, ha decidido mudarse. No quiere vivir con ese miedo y ha entendido necesario huir de su propia casa. Así se lo ha comunicado ya a sus seguidores.

Diego Matamoros deja su casa por miedo

El creador de contenido y ex estrella de los realities de Telecinco está muy preocupado. Especialmente al ver cómo la vida de sus perros pendía de un hilo, con claras evidencias de haber sido envenenados. Tenían diarreas y vómitos alarmantes “con bastante sangre”, aunque al final pudo salvarles: “Llevo varios días cuidando de los lobos, preocupado. Los han envenenado. Ha sido difícil y no quería decir nada. Ya están mejorando. Estoy poniendo una denuncia a la Guardia Civil y voy a poner medidas en casa”, anunciaba.

Pero parece que ha estado meditando las opciones que tiene a su alcance y no las considera a la altura del problema. Tiene miedo que se le pase algo por alto o no poder asegurar que sus perros no pasen por lo mismo de nuevo. Es por eso que ha tenido que ser más drástico en sus decisiones y piensa mudarse: “El problema de esta gente es que tienen denuncias, son reincidentes, pero están mal de la cabeza o son malas personas, o ambas cosas, y no van a parar. Entonces, o te tomas la justicia por tu mano o lo dejas en manos de la justicia, pero esta gente tiene ese problema. Así que he tomado una decisión, que es que me voy a ir de aquí”.

Lo tiene claro, aunque sea una decisión difícil: “Estaba muy a gusto, es una zona muy bonita, muy agradable, pero evidentemente este tipo de gente no va a parar”. Diego Matamoros no ve una solución mejor que asegure la integridad de sus mascotas. Se muda. Ya ha comenzado a buscar un nuevo hogar y esta mala experiencia le ha hecho perfilar mejor qué está buscando: “Mi objetivo es comprarme un terreno, una casa, diseñarla por mí mismo y hacer lo que he hecho otras veces. Así que nada, me he puesto de nuevo a mirar casas, no sé lo que me llevará, si unos días, unos meses… no lo sé. No estoy saliendo de casa ni para entrenar ni nada, porque evidentemente tengo la preocupación por mis lobos y eso es lo que voy a hacer”.

Diego Matamoros hará lo posible por proteger a sus perros, aunque se lamenta de que la crueldad de terceros le obligue a irse de su propia casa. “Durante este tiempo seguiré decorando, seguiré dándole caña a ese tema, porque evidentemente creo que os gusta, pero lo importante es la salud de mis animales, mi bienestar, y esa es mi decisión”, sentencia rotundo, tras hacerse a la idea de que empaquetará sus enseres para comenzar de cero en otro lugar.