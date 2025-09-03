De la discreción de Zarzuela al escaparate digital,Victoria Federica brilla en los Premios Forbes

Victoria Federicaha dejado claro que su destino no estaba escrito únicamente en clave institucional. Quinta en la línea de sucesión al trono español, hija de la Infanta Elena y nieta de los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía, la joven ha trazado un camino propio en el universo digital. Su reciente nominación a los Premios "Forbes 2025" en la categoría de mejores creadores de contenido confirma que su elección, tan discutida en su día, ha sido más que acertada.

Con casi 400.000 seguidores en Instagram, Victoria Federica ha pasado de ser "la sobrina del Rey" a consolidarse como influencer y socialité de referencia en España. Una posición que, lejos de la sobreexposición habitual en este sector, ha sabido cultivar con apariciones medidas, selectivas y siempre estratégicas. Tal vez por eso cada una de sus publicaciones genera expectación: su apellido otorga prestigio, pero es su manera de moverse entre moda, lifestyle y redes sociales lo que convierte su perfil en objeto de interés.

Ibai Llanos, Marta y María Pombo... entre los nominados

La lista de nominados en la que aparece no es precisamente menor. "Forbes" la sitúa junto a pesos pesados como Ibai Llanos, Marta y María Pombo, Plex, Laura Escanes o Rocío Osorno. "Actores estratégicos dentro del ecosistema comercial internacional", los describe la revista, subrayando el papel que ejercen en la creación de tendencias, en la construcción de confianza con sus audiencias y en la capacidad de transformar la manera en que los consumidores descubren productos y servicios.

GALA STARLITE 2025, VICTORIA FEDERICA GALA STARLITE

El guiño de "Forbes" no ha pasado desapercibido. En su propio texto, la publicación se pregunta con ironía: "¿Se necesita más para ser influencer y socialité del más alto nivel?", recordando su linaje real. Sin embargo, el reconocimiento va más allá de los apellidos. Victoria Federica ha sabido traducir el amor por la moda heredado de su padre, Jaime de Marichalar -figura recurrente en los eventos de moda más prestigiosos- en un lenguaje digital contemporáneo que conecta con las nuevas generaciones.

Su nominación es también un espaldarazo personal. Durante años, la decisión de apostar por el universo influencer generó tensiones en su entorno familiar y un debate público sobre el papel de los Borbón y Marichalar en el escaparate mediático. Hoy, con el respaldo de "Forbes", parece evidente que Victoria Federica no se equivocó.

La gala de entrega, que se celebrará en la Embajada de Italia en Madrid, incorporará una novedad: el "People’s Choice Award", un galardón que distinguirá al creador más votado por el público. Las votaciones se cerraron el 3 de septiembre y, hasta entonces, la expectación ha sido máxima. Victoria Federica, entre tradición y modernidad, sigue escribiendo su propio capítulo en la historia de la influencia digital.