Del diseñador elegido a su primer prueba del vestido: todos los detalles del look nupcial de Makoke

Comienza la cuenta atrás para la boda de Makoke y Gonzalo. Será el próximo 12 de septiembre cuando la pareja de el "sí, quiero" en Ibiza, lugar en el que comenzó su relación. A menos de 2 meses para el enlace nupcial de la televisiva, la ex de Kiko Matamoros ha confiado en Pelayo Díaz, su compañero de concurso en "Supervivientes", para ser su estilista nupcial.

Detalles del vestido

En su última reaparición ante los medios, el influencer ha arrojado nuevas pistas sobre el vestido que lucirá Makoke en su gran día con Gonzalo. "No sé si la palabra es impacto, porque igual impacto puede parecer que va a ser algo como llamativo, yo creo que va a ser impactante por lo diferente que está", ha desvelado sobre el estilismo de la televisiva tras la primera prueba del vestido.

Según Pelayo, a diferencia que otras novias que "tienden a querer ser otra persona al día de la boda, que yo no entiendo por qué se montan esos moños, esos maquillajes y esos looks, que muchas veces que no la representan", el estilismo "representa quien es Makoke, pero también está guay jugar un poco con el imaginario, o sea que 50-50".

Pelayo Díaz desvela cómo fue la primera prueba del vestido de novia de Makoke Europa Press

El diseñador elegido para confeccionar su vestido de novia es Juanjo Oliva, uno de los diseñadores más destacados de nuestro país y a nivel intencional. "Es uno de los virtuosos, pues está en París haciendo costura y me alegro que haya dicho que sí a vestir a Makoke porque creo que es muy talentoso...y estoy seguro que vais a ver una Makoke diferente", ha explicado sobre el diseñador Pelayo.

Una lista reducida de invitados

Makoke y Gonzalo protagonizaron esta semana el último número de la revista "Lecturas", anunciando oficialmente su boda. En sus páginas, los novios desvelaron nuevos detalles de su enlace matrimonial, desde la finca elegida hasta el reducido número de invitados. La pareja sellará su amor para siempre en la Hacienda Na Xamena de Ibiza, un exclusivo hotel de cinco estrellas de la isla que cuenta con spa y otras zonas de relajación y bienestar, situado en un enclave único de la isla pitiusa.

La ceremonia comenzará a las 18.00 horas y Javier Tudela será el padrino de su madre. "Me hace ilusión no tener una típica boda con la gente vestida de pingüino, con el protocolo de siempre, quería algo que se saliera de lo normal. Nos casamos en un acantilado. La gente va a ir vestida bohemio chic, ibicenco. Nada de corbata", declaró Gonzalo a la revista. Sobre los invitados, Makoke desveló en "Lecturas" que no asistirán compañeros de televisión.