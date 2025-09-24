Disgusto entre los nuevos vecinos de Kiko Rivera por la llegada del hijo de Isabel Pantoja a la urbanización La Juliana

La llegada de Kiko Rivera a la urbanización sevillana de La Juliana, en la localidad de Bollullos de la Mitación, ha revolucionado a los nuevos vecinos del DJ. Se ha instalado en una zona demasiado tranquila que ahora podría verse alterada por la aparición de un personaje tan mediático al que persiguen los paparazzi.

De momento, ya se nota la presencia de reporteros en la entrada de la urbanización, en la que hay una barrera y un aparato que identifica las matrículas de los que quieren acceder a ella. Si no están registradas, hay que llamar a la garita de seguridad que se encuentra a doscientos metros, en otra zona perteneciente también al mismo complejo residencial.

Una de las vecinas de ánimo, cuya casa se encuentra en la misma calle en la que se ha instalado el hijo de Isabel Pantoja, nos dice: “Aquí no estamos acostumbrados a este tipo de residentes. Tememos que Kiko Rivera vuelva a las andadas y se dedique a organizar fiestas escandalosas. No queremos que se rompa la tranquilidad de la que disfrutamos normalmente. Según me han contado, hace años venía Kiko por aquí para participar en partidas de póker en el chalet de un conocido deportista, pero nunca hubo problemas ni escándalos”.

Kiko Rivera en una imagen de archivo Gtres

José M. es otro de los vecinos que se muestra en desacuerdo con el nuevo residente: “Cualquier día le vemos entrar en nuestro club acompañado de toda su corte de amigos. Espero que se dé cuenta de que aquí no queremos personas conflictivas”.

Desgraciadamente, su fama le persigue, y los habitantes de la urbanización recuerdan más las etapas más díscolas de Rivera que sus logros.

Muy cerca de la casa de Kiko se encuentra la mansión y la yeguada del futbolista Sergio Ramos y su esposa, la televisiva Pilar Rubio. La pareja se ha adaptado muy bien a las normas de tranquilidad de la zona, aunque suelen pasar más tiempo fuera que en la urbanización.

Bollullos se encuentra a escasos veinte minutos de Sevilla y a unos quince de Castilleja de la Cuesta, lugar donde viven Irene Rosales, la ex de Rivera, y sus dos hijas.