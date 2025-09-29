El domingo más familiar de Anabel Pantoja: una comida con sus suegros que desmiente todos los rumores

Anabel Pantoja ha vuelto una temporada a Madrid para atender su trabajo en “Bailando con las estrellas”, un programa que se emite los sábados pero que requiere que ensaye casi todos los días de la semana. Junto a ella se han mudado su hija Alma y su pareja, David Rodríguez, aunque este se marcha de vez en cuando a su Córdoba natal porque tiene allí su clínica de fisioterapia.

Los continuos viajes de David llevaron a muchos a pensar que la pareja podría estar atravesando una crisis, pero nada más lejos de la realidad. De hecho, fue la propia Anabel Pantoja la que desmintió las habladurías. “David lleva yéndose a Córdoba más de tres años de lunes a jueves porque tiene su clínica allí. ¡Claro que se adapta a Madrid! Los fines de semana cuida de mi niña cuando yo estoy trabajando en el programa”, comentó a los reporteros de la agenda Europa Press visiblemente molesta.

Lo cierto es que no mentía. Llegado el fin de semana, David regresó a la capital para cuidar de su hija, y parece que no lo hizo solo, sino con sus padres, que han pasado unos días en Madrid. Este domingo, Pantoja ha disfrutado de una comida junto a sus suegros, demostrando así no solo que la relación con su pareja va viento en popa, sino que los rumores que apuntaban a tensiones con los padres de Rodríguez tampoco son ciertos.

Anabel Pantoja, muy enfadada, estalla ante los rumores de crisis con David Rodríguez Europa Press

“Hoy me he levantado a las 11:00 de la mañana, porque ayer me acosté muy tarde. Cuando vengo de la gala me tengo que lavar el pelo y secármelo, imagináos lo que tardo”, ha explicado Pantoja sobre su domingo “a la bartola”, aunque le ha durado bien poco: “Después he tenido que poner varias lavadoras, con ropa mía y de Alma, sobre todo de verano, que ya no se va a poner”.

Un domingo de descanso y tareas domésticas que también ha aprovechado para comer con sus suegros, a los que, por cierto, se les cae la baba con su nieta. De hecho, el padre de David la ha llevado en brazos un buen rato, una estampa familia idílica que vale más que 1000 palabras.

Mientras, la investigación por las lesiones que sufrió la niña sigue abierta, a la espera de que las conclusiones dictaminen si los padres deben ir a juicio o, por el contrario, quedan absolutos de cualquier acusación.