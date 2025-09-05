Dos años sin María Teresa Campos: el bonito homenaje de Alejandra Rubio a la abuela que no olvida

Este cinco de septiembre se cumplen dos años desde que María Teresa Campos perdió la vida. Dejó un legado imborrable en el mundo del periodismo y la comunicación, pero también en una familia que no olvida a una mujer que fue madre, abuela y bisabuela. Hoy, las Campos la recuerdan desde la intimidad, sin grandes homenajes ni fastuosos encuentros.

En el caso de Alejandra Rubio, la nieta más mediática de la recordada presentadora, la creadora de contenido ha querido compartir con sus más de 300.000 seguidores una serie de entrañables fotografías en las que aparece junto a María Teresa Campos. Solo ella y su abuela, sin mensaje ni dedicatoria. Las palabras sobran cuando se trata del vínculo que las unía y al que la joven se aferra.

Alejandra Rubio y María Teresa Campos Instagram

Coincidiendo con el segundo aniversario de su muerte, además, se conoce que en el nuevo callejero de Málaga ya aparece la vía dedicada a la memoria de la comunicadora. La calle Periodista María Teresa Campos ya es una realidad y se encuentra en una zona de nueva construcción de la ciudad andaluza, alejada del vibrante centro por el que tanto le gustaba pasear.

Se trata de un sector en el que todas las calles llevan nombres de personajes famosos. Así, la vía de María Teresa Campos se encuentra paralela a la de Marilyn Monroe, muy cercana al paseo marítimo Antonio Machado.

La calle de la periodista todavía no se ha inaugurado de forma oficial porque no está totalmente urbanizada, pero en cuanto la vida se haga sentir en la zona, se espera que el Ayuntamiento y la familia preparen algo especial para presentarla como se debe.

Mucho se ha especulado sobre la zona, alejada del núcleo urbano, que se ha elegido para dar la calle a María Teresa Campos. Algunas voces aseguraron que Terelu Campos y Carmen Borrego estaban molestas por el hecho de que su madre no tuviera una vía en pleno centro de la ciudad, algo que la hermana pequeña quiso desmentir de forma tajante: “No es que no estemos agradecidas, es que estamos encantadas de que Málaga le dé una calle a mi madre. Es decisión del Ayuntamiento, no hemos intervenido ni en el nombre ni en el lugar ni en que se le conceda o no. Es una zona nueva de la ciudad donde va a ir la universidad privada, el centro Nadal… Va a estar muy bien cuando esté terminada”.