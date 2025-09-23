El drama jamás contado de Mariló Montero: su padre y su mejor amiga murieron juntos en un accidente de coche

Mariló Montero se ha coronado como una de las concursantes de “MasterChef Celebrity” que más está dando que hablar en esta nueva edición. Los espectadores la aman o lo contrario, pero ninguna duda cabe de que su mera presencia es todo un reclamo para el programa.

En una nueva entrega del formato, emitida este lunes, la presentadora dejó sin habla a buena parte de la audiencia tras sincerarse sobre uno de los episodios más oscuros de su vida, una tragedia que la marcó para siempre y cuyo dolor todavía arrastra.

Montero comenzó relatando su experiencia en Costa Rica, país al que se mudó cuando apenas tenía 19 años. “Mi padre se preocupó de que conociera allí a alguien”, narraba a su compañero de batallas, el actor Alejo Sauras, sobre la insistencia de su progenitor en que hiciera amigos.

Fue un conocido de su padre quien le presentó a una chica con la que Mariló conectó de forma casi inmediata. No solo se hicieron amigas, sino íntimas, tanto que la presentadora la recuerda como su “alma gemela”. Sauras le preguntó si todavía mantenía contacto con ella, y fue entonces cuando Montero lanzó una respuesta tan sorprendente como dura: “Se mató en el coche con mi padre”.

Mariló Montero en "MasterChef Celebrity" RTVE

Aunque el recuerdo pesa, a Montero no le cuesta profundizar en los detalles de la trágica historia: “Mi padre le fue a recoger al aeropuerto porque venía de Sevilla de estar conmigo unos días, y se metió en un punto negro de la carretera y se estrelló contra una furgoneta de trabajadores, que venían por su sitio correctamente, pero mi padre se equivocó y se mataron los dos en el acto”.

Aunque fue uno de los baches más duros de su vida, Montero se muestra fuerte y asegura: “Esas cosas se tienen superadas, fue en el año 2000, creo que fue. No se puede estar llorando todos los días, yo trato de llorar las cosas una sola vez. Me han pasado muchas cosas”.

No miente. Mariló también perdió a su madre hace unos 30 años a consecuencia de la ELA, enfermedad que padecía. La presentadora no pudo contener las lágrimas en su intervención en el programa “El Desafío”, donde recordó a la mujer que le dio la vida: “Mi madre murió hace muchos años de esta enfermedad durísima... No vivió mucho y yo todo lo que vivo lo vivo por ella y para ella”.