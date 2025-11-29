Dulce entorpece el perdón de Isa Pantoja a Kiko Rivera echando más leña al fuego

Kiko Rivera se sentaba en un plató de televisión tras casi cinco años alejado de los medios. Lo hacía en ‘De viernes’, donde no solo habló de su fracaso matrimonial con Irene Rosales. También de la culpa que le devoraba por dentro al pensar en los años que lleva alejado de su hermana. Es por eso que le pedía públicamente perdón a Isa Pantoja por los capítulos que siempre negó. “Pido perdón por no haber estado a la altura, por no haber podido ser lo que ella esperaba de mí en ese momento”, dice emocionado al no haber estado a su lado en los momentos clave de su vida junto a Asraf Beno, como su boda o el nacimiento de su hijo Cairo.

Isa Pantoja aceptaba las disculpas, pero se mantenía lejos de su familia, destacando que está en un buen momento de su vida y no se fía de ellos. En medio está su madre, Isabel Pantoja, que nada quiere decir al respecto, tras haber cortado ella sus propios lazos. Pero sí que desea tomar la palabra otra pieza clave en la vida de la familia en Cantora: Dulce Delapiedra. La niñera de Isa responde al perdón de Kiko, subrayando que para ella es “falso”, pues no ve arrepentimiento real. Sigue guardándole rencor por lo que le hizo a su “niña” y enfadada protagoniza el scoop de esta noche en ‘De viernes’.

Dulce, muy dura contra Kiko Rivera tras su perdón a Isa Pantoja

La que fuese mano derecha de Isabel Pantoja en las tareas de crianza de su hija, considera que Kiko Rivera se ha mostrado al mundo como “un santo”. No se lo cree y advierte que es “un victimista, muy victimista. Está bien que pidiera perdón públicamente, ya era hora”, dice en su entrevista grabada durante cuatro horas, resumidas en píldoras incendiarias contra el Dj. “Lo tendría que haber hecho hace muchísimo tiempo. Porque ver a su hermana sentada, llegar a verbalizar eso, que llevaba guardando desde hace tanto tiempo, eso es inhumano. Son muchos episodios, son muchísimos destrozando a su hermana por dinero”, le acusa.

Pero Kiko dice “no ser más esa persona” y le abre las puertas a su hermana a retomar la relación cuando se sienta preparada. Dulce no lo quiere para su “niña”, pues teme que vuelvan a hacerle daño: “Él será sincero, pero por interés”. Pero no cree que se arrepienta del todo, pues caía en el reproche hacia su hermana y “eso está muy feo. Me ha demostrado desde hace mucho tiempo que no quiere a su hermana. La ha utilizado. Tú no la has protegido nunca, siempre presume de haber sido un padre para ella. Si no ha ejercido de hermano, ¿cómo va a ser un padre para ella? La ha destrozado públicamente durante toda su vida”.

Dulce dice haber sido testigo de “cómo se normalizaba todo en esa casa. Es que es una familia súper machista, al cien por cien. No le hablaba su tío, no le hablaba su abuela, que la ignoraban en la propia mesa comiendo. La madre nada. Y eso que estaban mantenidos todos por ella, en la casa sin hablarle a su hija. Y ahora el hermano, que dice que ha presenciado un montón de cosas, ¿no le ibas a plantar cara?”. La niñera mantiene que Isabel Pantoja “era consciente desde el primer día que su hija no era querida por su familia. La familia era incapaz de decirle o hacerle algo a la niña estando la madre delante. Y si salía la madre, es que no la veían, no salían de su salita, como si no existiese la niña, les daba igual”.

Dice que la trataban con “indiferencia” y le “hacían llorar”. Dulce no habla de meros episodios aislados, sino de un comportamiento por el que Isa Pantoja "está traumatizada". Como cuando su madre se marchaba varias semanas por trabajo y su abuela y su tía no se preocupaban por ella. "Se compraban cosas para ellos y en la nevera todo caducado y pendientes de lo que cogía o no cogía", denuncia la niñera.