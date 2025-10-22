La dura carta con la que Isabel Preysler cortó con Mario Vargas Llosa: "Estás muy mal educado; mi casa no es un hotel"

Ha llegado uno de esos días que la prensa del corazón marca en rojo en su calendario. Este miércoles 22 de octubre ha visto la luz “Mi verdadera historia” (Espasa), las esperadas memorias de Isabel Preysler, un volumen que aterriza en las librerías cargado de revelaciones inéditas sobre la vida de quien fuera bautizada como la “Reina de corazones”.

A lo largo de 334 páginas divididas en 16 capítulos, Preysler se muestra más sincera que nunca, ofreciendo una mirada íntima y sin filtros a su trayectoria personal. Por primera vez, la musa de las portadas de “¡Hola!” comparte episodios que habían permanecido en la esfera privada: desde su primera experiencia sexual, a los 18 años, hasta la infidelidad que puso fin a su matrimonio con Carlos Falcó, marqués de Griñón, cuando se enamoró del ministro Miguel Boyer, el que acabaría siendo su tercer marido, a quien describe como “un hombre de una inteligencia fascinante y con un atractivo especial”.

Sin embargo, es el capítulo final, titulado “Desmentidos y cartas de amor”, el que más expectación ha generado entre sus lectores. En él, la socialité rememora su relación con Mario Vargas Llosa, una historia de amor que acaparó titulares desde 2015 hasta su ruptura a finales de 2022.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa Gtres

Preysler define al escritor como un “genio” y asegura que prefiere quedarse con los recuerdos felices que compartieron. No obstante, tres años después del final de esa historia, deja claro que no piensa seguir tolerando falsedades: aporta pruebas concretas -cartas manuscritas del propio Nobel- que demuestran el amor que él le profesó hasta el último momento.

La dura carta con la que Isabel Preysler cortó con Mario Vargas Llosa

Pero hay otra epístola, escrita por Isabel, que resultó determinante en su romance. Fue la misiva con la que puso fin a su relación con Mario Vargas Llosa, un folio escrito por ambas caras en el que expone al literato las razones por las que considera que su historia debe acabar.

Fechada a 12 de diciembre de 2022, Isabel lamenta en el escrito que su relación “no se parece en nada” a la que empezó años atrás: “Hemos perdido la ilusión, la complicidad y la alegría”. Preysler dio la carta a su chófer para que este se la hiciera llegar a Vargas Llosa, que había pasado varios días fuera de casa tras un arrebato con la que era su pareja.

La socialité le expresa que “lo mejor es que demos por terminada esta relación”, entre otros muchos motivos, por “tu ridícula escena de celos tras una fiesta”, y le pregunta: “¿Cómo pudiste decirme levantando la voz que me estaba tomando ‘demasiadas libertades’?”.

Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa Gtres

Se confirma así lo que hasta ahora era un rumor: que lo que precipitó la ruptura de Preysler y Vargas Llosa fueron los celos infundados del peruano, un comportamiento que, “a nuestra edad”, Isabel consideraba “fuera de lugar y da hasta vergüenza”.

"Estás muy mal educado. Mi casa no es un hotel"

Tampoco perdonó que Vargas Llosa se marchara de su casa sin avisar ni dar explicaciones tras el enfrentamiento, la gota que colmó el vaso después de meses de complicada convivencia con el escritor: “Lo que de verdad hace imposible la convivencia es la mala educación y tú estás muy mal educado. Mi casa no es un hotel”. Actos por los que Mario ni siquiera le habría pedido perdón, “debido a tu soberbia”, y por los que Isabel decidió cortar por lo sano: “Por favor, manda a alguien a recoger todas tus cosas. Un abrazo”.