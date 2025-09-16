Eduardo Navarrete presenta «He tenido una idea», su primer cortometraje

Anoche el Teatro Pavón de Madrid se vistió de gala para albergar el estreno de «He tenido una idea», el primer cortometraje protagonizado por Eduardo Navarrete y su equipo, dentro del marco de Madrid Es Moda. En este proyecto, el diseñador abre las puertas de su taller y su agencia para mostrar al público el proceso de creación de su colección «Musas», cuya campaña protagonizaron Nieves Álvarez, Bibiana Fernández, Alaska, Rossy de Palma, la Terremoto de Alcorcón y Rosario Flores.

Numerosos rostros conocidos acompañaron a Navarrete al estreno. En total, más de 600 invitados asistieron a la velada, una de las citas más esperadas dentro del marco de Madrid Es Moda.

El diseñador da el salto a la interpretación y al mundo audiovisual con su primer cortometraje y está muy satisfecho con el resultados. Sobre cómo surge esta divertida idea, Navarrete explica que no se grabó durante el proceso de creación de «Musas», su anterior colección de bolsos de edición limitada, si no meses después. «Nos hemos convertido en intérpretes. Después de haber terminado con el proceso, todos nos hemos puesto a actuar y ahí está lo divertido. Quedamos naturales y lo hacemos fenomenal, super auténtico y real. No queda fingido, parece que llevamos delante de la cámara toda la vida», declara Navarrete orgulloso sobre su falso documental.

«La idea surge porque teníamos mucho material grabado del proceso de creación y del ‘‘shooting’’ de la colección. Con todas esas grabaciones, un día pensé que, si escenificábamos lo anterior, podíamos hacer un corto. Todo mi equipo me dijo que sí de primeras tras proponerle la idea. Si llevan conmigo tantos años, es porque les gusta tanto el circo como a mí», confiesa entre risas Navarrete a este periódico.

El diseñador tenía muy clara su idea inicial y la escribió, ejerciendo en parte de director del corto junto a los profesionales de la productora. «¿Habrá una segunda parte de esto? No lo sé, aunque reconozco que me ha gustado la experiencia. Ha sido muy divertido grabarlo y lo hemos pasado muy bien», expresa a LA RAZÓN.

Además de presentar su primer corto, Eduardo Navarrete presentó su primera colección de bolsos comercial. Seis bolsos pensados para ser llevados en diferentes registros; de fiesta al día a día o piezas originales y llamativas. Realizados en piel por la artesana Ana Boffa, la misma artista con la que confeccionó su «Musas», su anterior colección, las piezas reflejan la identidad de la firma del diseñador.

«Son seis bolsos que hemos intentado hacer para cada ocasión. Para el día a día, para eventos... Están hechos en el barrio de El Pilar de Madrid, de piel, 100% artesanos y con precios asequibles. Quiero que todo el mundo que quiera tenerlo lo pueda tener. Van desde los 190 a los 500. Son todos negros, les hemos dado un toque muy sofisticado. Son piezones», explica Navarrete sobre su nueva colección.

A diferencia que otras ocasiones, como «Musas», esta primera colección comercial no tiene nombre. «No le hemos puesto nombre porque va a ser una colección continuada en el tiempo. Si todo va bien, seguiré. Me siento muy cómodo con los bolsos».

Artesanía y tecnología

Eduardo Navarrete ha encontrado en la artesana Ana Boffa a su media naranja artística. «El proceso creativo de esta colección ha sido muy divertido. Yo llego a Ana con mis ideas locas y ella nos pone los pies en el suelo. Es totalmente imprescindible en esta ecuación».

Al igual que en su anterior colección de bolsos, el diseñador vuelve a utilizar la Inteligencia Artificial para dar forma a sus diseños. «La IA se está convirtiendo en un compañero ideal para cualquier persona que tenga una labor creativa. Nosotros tenemos claro el diseño y la Inteligencia Artificial te da la oportunidad de ver el bolso con todas nuestras ideas y con el material que queremos, sin necesidad de hacer tres o cuatro prototipos. Acelera muchísimo el proceso y es una maravilla. Es el compañero perfecto», explica el diseñador.

Uno de los bolsos de la última colección de Eduardo Navarrete Cedida

«Estoy tranquilo con esta colección y convencido de que va a ir bien. Le hemos puesto un precio muy asequible, estoy debajo de los márgenes comerciales que se suelen poner, pero me da igual. A mí me hace ilusión que la gente que lo quiera lo pueda tener. Quiero ver a la gente por la calle con mis bolsos. Quien puede tener un Louis Vuitton, puede tener un Navarrete», declara con humor, emocionado por su nuevo lanzamiento.

Un artista polifacético

Eduardo Navarrete compagina su trabajo como diseñador con el mundo de la televisión. A la par que estrena su primer corto y presenta su nueva colección de bolsos, el artista acaba de comenzar con la grabación del programa «Deco Masters», un concurso de reformas de TVE en el que participar junto a La Terremoto de Alcorcón. Este curso, Navarrete también se estrena como uno de los participantes de la nueva temporada de «El Desafío». «Hago lo que puedo con lo que tengo. Tengo la suerte de tener un equipo que me permite compaginar mi trabajo con las grabaciones de televisión», señala Navarrete.