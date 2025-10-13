Elías Sacal, el gran olvidado en las memorias de Mar Flores

Es como si no existiera en su vida sentimental, el olvido es absoluto. ¿Por qué ignora Mar Flores a su última pareja conocida, Elias Sacal en su libro de memorias? ¿Fue el empresario quien le pidió a su ex que no hablara de él o ella decidió esconder la verdad de su polémica relación, marcada por las idas y venidas, el amor y los desafueros?

La cuestión es que Elías brilla por su ausencia en una autobiografía que es víctima de la polémica. El único que guarda silencio es el ex marido de la aurora, Javier Merino, quizá porque también es el único que sale bien parado entre unas páginas que han despertado controversias.

Mar Flores y Javier Merino en una imagen de archivo Gtres

El resto de amores, o ligues, de Mar se convierten hoy en sus peores enemigos. Es el caso de su primer marido, Carlo Costanzia, al que solo le falta llamarla públicamente mentirosa, y más de lo mismo ocurre convierten Alessandro Lequio. Ninguno de los dos está de acuerdo con lo que la Flores cuenta de ellos, consideran que se ha montado una vida paralela en la que es la buena y el resto los malos.

Elías no es amigo de exponerse en los medios de comunicación, muy a su pesar no consigue disfrutar del anonimato, nunca habla de su vida privada y llevaba mal que las revistas del corazón se fijaran en el por su relación con Mar, como decimos, marcada por desamores y reencuentros.

Dicen que fue el mexicano quien decidió romper con la escritora de nuevo cuño, y que la española se siente frustrada por una separación que le pilló por sorpresa. Y que por eso decidió olvidarle en su libro. No se ha merecido ni una sola línea, lo que parece indicar que no deben haber acabado bien.