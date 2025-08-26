Emma García reaparece en vacaciones: de Cádiz a Donostia, termina el verano en casa

Emma García aún no está preparada para sentarse de nuevo en un plató de televisión y sentir el calor de los focos. No quiere ponerse frente a las cámaras, al menos no hasta que llegue el final de sus vacaciones, que cada vez está más cerca, con el inicio de la nueva temporada a la vuelta de la esquina. ‘Fiesta’ le espera, mientras que en agosto Terelu Campos le cuida el cortijo. Está en buenas manos, acompañada también de César Muñoz y Álex Blanquer, y quizá por ello la presentadora vasca no tiene ninguna prisa por volver a la rutina.

Aun así, sabe que llegará el momento en el que vuelva a ponerse al servicio de su público. Pero antes, sigue disfrutando de un verano de ensueño junto a su familia. Así comenzó a principios del presente mes en el sur peninsular. Sorprendió a propios y extraños viajando a Zahara de los Atunes y apareciendo sin aviso previo en el chiringuito de playa El Trompeta, que ahora regenta su íntima amiga Paz Padilla tras la trágica muerte de su hermano. La humorista no cabía en sí de felicidad al recibir este gesto de su amiga. Pero las vacaciones continuaron y el verano ha llevado a Emma a casa.

Emma García y Paz Padilla en Cádiz Instagram

Emma García desconecta en familia en agosto

La presentadora de ‘Fiesta’ ha vuelto a dar señales de vida después de hacer lo propio en las playas gaditanas. Siempre discreta en lo que a su vida privada se refiere, Emma García no es muy dada a abrir ventanas a su intimidad y dejar que miradas indiscretas se posen en su privacidad. Aun así, hay ocasiones en las que relaja este celo y se permite el lujo de presumir de idílicos planes, especialmente en vacaciones, a sabiendas que sus incondicionales fieles desean saber dónde se encuentra y lo bien que se lo pasa en familia. Ella ha vuelto a cumplir.

Para corresponder la fidelidad de sus fans, Emma García no lo ha dudado y ha compartido una colección de fotografías en su perfil de Instagram. A modo de carrusel, se suceden idílicas estampas que muestran sus últimos días de vacaciones antes de poner rumbo a Madrid y a la rutina. “Apurando y desconectando… en casa”, confesaba la comunicadora, que ha emplazado el último coletazo de sus días de asueto en Donostia, San Sebastián, donde nació y creció.

“¡Gracias siempre por vuestro cariño!”, remataba Emma García, que sabía que su colección de fotos veraniegas se llenaría pronto de mensajes ensalzando su figura, piropeándola y también acribillándole con buenos deseos para sacar el máximo provecho a la recta final de sus vacaciones. En su caso, aprovechó para visitar algunos de los puntos más turísticos de su ciudad, como si de una turista más se tratase, aunque desde una perspectiva experta, al conocer todos sus secretos. Paseos en familia, aunque en sus fotos tan solo ella es la protagonista, que le llenan de energías de cara a la vuelta al trabajo. Siempre tediosa, aunque se haga con ilusión para dar el máximo en una nueva temporada.