Emma Heming responde a quienes la critican por ingresar a Bruce Willis en una residencia

La esposa de Bruce Willis, Emma Heming, ha sido blanco de numerosas críticas desde que anunció que había ingresado a su esposo en una residencia de ancianos debido al declive de su enfermedad.

El actor Bruce Willis padece una demencia frontotemporal desde hace varios años que ha ido deteriorando progresivamente algunas áreas de su cerebro. Su estado es ya tan delicado que Heming, su cuidadora principal, ha tomado la "desgarradora decisión" de ingresarle en un centro de atención especializada cerca de su casa.

Según explicó a "Daily Mail", ha sido una de las cosas más difíciles que ha tenido que hacer. En su determinación ha pesado el bienestar de sus hijas Mabel Ray y Evelyn Penn, de 13 y 11 años. "Bruce habría querido esto para nuestras hijas. Habría querido que vivieran en un hogar más adaptado a sus necesidades, no a las suyas", aseguró. Sin embargo, su explicación ha provocado numerosas críticas en su cuenta de Instagram y ella ha optado por responder.

"Con demasiada frecuencia, los cuidadores son juzgados rápida e injustamente por quienes no han vivido esta experiencia o no han estado en primera línea". Cita ante la cámara un capítulo de su libro titulado "Opinión vs. Experiencia": "Todos tendrán una opinión, pero hay que recordar que la mayoría de las personas no tienen la experiencia para respaldarla y, en este caso, no deberían dar su opinión y no se debe tener en cuenta".

Ni voz ni voto

Concluye: "Incluso si alguien está familiarizado con la demencia o la enfermedad que estás cuidando, esa persona no está en tu casa, por lo que no sabe cómo se comporta tu ser querido ni cómo funciona tu familia... Si no han tenido esta experiencia, no tienen voz ni voto".

Bruce Willis junto a su mujer Emma Gtres

Según ha descrito, el centro donde ahora vive su esposo es una casa de una sola planta donde recibe atención médica a diario. Un lugar al que sus hijas y su esposa acuden "a menudo" para compartir momentos con él, como el desayuno o la cena. "Cuando vamos, estamos al aire libre o viendo una película... Se trata simplemente de poder estar allí y conectar con Bruce", dijo. Asegura que es un hogar lleno de amor, calidez, cariño y risas. "Y es maravilloso ver cuántos amigos de Bruce siguen ahí para él, para darle vida y diversión".