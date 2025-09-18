El emotivo mensaje de Bárbara Goenaga a Borja Sémper: "Aunque él se vea raro, sigue siendo el chico más guapo del planeta"

En tiempos de fragilidad, el amor suele erigirse como el refugio más luminoso. Eso es precisamente lo que Bárbara Goenaga ha querido mostrar públicamente al dedicar unas palabras cargadas de afecto y esperanza a su pareja, Borja Sémper. El político popular, que el pasado mes de julio anunció que estaba en tratamiento contra un cáncer, reaparecía recientemente en el comité del Partido Popular, definiendo este septiembre como “un comienzo de curso especial”. Y lo es, sin duda: especial por la dureza del momento, pero también por la fortaleza que está encontrando en su entorno más íntimo.

La actriz donostiarra, de 42 años, ha querido hacer partícipes a sus seguidores en redes sociales de esa mezcla de vulnerabilidad y cariño que atraviesa la familia. Con naturalidad y sin artificios, compartió imágenes de una escapada a Sigüenza, en Guadalajara, donde disfrutó junto a Sémper y sus dos hijos, Telmo (9) y Eliot (7), de unos días en contacto con la naturaleza. Un escenario sencillo que se convierte, en tiempos de incertidumbre, en un tesoro de calma.

"Buen enfermo"

Pero fue el texto que acompañaba las imágenes el que terminó conquistando a sus seguidores. “Vengo a decir que aunque él se vea raro, sigue siendo el chico más guapo del planeta, y el más alegre”, escribió Goenaga, añadiendo con ternura que su pareja, además, era “buen enfermo”, aunque reconocía entre risas que al principio “no daba un duro”. Con optimismo, subrayó también que “ya queda poco” para que concluya el tratamiento.

No se trataba únicamente de una declaración amorosa, sino de una confesión que combina la sinceridad del día a día con la épica discreta de quienes enfrentan una enfermedad en familia. “Que lo quiero con toda mi alma. Que tengo unos hijos que son más majos que las pesetas, y de los que estoy cada día más enamorada”, continuó la actriz, dejando claro que, pese a la dureza de la situación, la vida sigue ofreciendo motivos para celebrar.

En definitiva, el mensaje de Goenaga no es solo un homenaje a su pareja, sino también un recordatorio universal: en la adversidad, pocas medicinas son tan poderosas como un “te quiero” dicho a tiempo.