Enrique Iglesias y Anna Kournikova: un cuarto hijo para la pareja más discreta del star system

Una noticia que nadie esperaba pero que confirma, una vez más, la manera en la que Enrique Iglesias (50) y Anna Kournikova (44) han construido su historia: con discreción absoluta. La extenista rusa ha sido fotografiada en Miami, embarazada de varios meses mientras acompañaba a sus hijos al colegio. Así se confirma que el artista español y su pareja, tras más de dos décadas juntos, volverán a ser padres antes de que termine 2025, según publica en exclusiva mundial la revista "¡Hola!".

El bebé, cuyo nacimiento está previsto para finales de año, se sumará a una familia ya numerosa formada por los mellizos Lucy y Nicolás, de siete años, y la pequeña Mary -a la que en casa llaman cariñosamente Masha-, de cinco. Será, además, el noveno nieto de Isabel Preysler, que reparte su tiempo entre hijos y nietos con la misma entrega de siempre.

Un amor nacido en un videoclip

La historia de Enrique y Anna se remonta a 2001, cuando se conocieron en el rodaje del videoclip de Escape. Desde entonces no se han separado. Aunque nunca han sentido la necesidad de formalizar su relación con un matrimonio, el propio cantante lo explicó hace poco: "Cuando has estado con alguien suficiente tiempo, es como si ya estuvieras casado". Dos décadas después, forman una de las parejas más consolidadas y herméticas del panorama internacional.

Discreción como estilo de vida

Instalados en Indian Creek, la exclusiva isla de Miami en la que residen también Jeff Bezos e Ivanka Trump, Enrique y Anna han hecho de la privacidad su refugio. Sus apariciones públicas son contadas y siempre vinculadas a compromisos profesionales del cantante. Anna, retirada del tenis en 2003 por una lesión de espalda, ha elegido volcarse por completo en su faceta familiar. Su vida gira en torno a sus hijos y las pocas imágenes que han trascendido en los últimos años la muestran en escenas cotidianas: paseos, colegios, compras o vacaciones en barco.

A pesar de mantener una carrera internacional con giras que abarcan desde México hasta Emiratos Árabes, Enrique ha declarado en numerosas ocasiones que no pasa más de dos semanas lejos de casa. "Estoy en plan relax, en casa con los niños, disfrutando de poder llevarlos al colegio y verlos crecer", confesaba en una de sus últimas entrevistas. Palabras que definen a un artista que, tras treinta años de éxitos globales, encuentra ahora su mayor triunfo en el día a día familiar.

La llegada de este cuarto hijo no solo amplía la familia Iglesias-Kournikova, sino que confirma que, lejos de los focos y el ruido mediático, su historia de amor sigue escribiéndose con complicidad y una felicidad que crece con cada nuevo capítulo.