De Ernest Urtasun a Massiel: familiares y amigos despiden a Manuel de la Calva en la sede de la SGAE

El mundo de la música está de luto. Manuel de la Calva, componente del "Dúo dinámico" y uno de los compositores más importantes de nuestro país, falleció ayer, martes 26 de agosto, a los 88 en Madrid a causa de una fibrosis pulmonar, 24 horas después de ingresar en hospital Anderson de Madrid.

El mundo de la cultura despide a Manuel de la Calva

La capilla ardiente de Manuel de la Calva se ha instalado a las 11.00 horas en la sede de la SGAE, situada en el corazón de la capital, y estará abierta para todo el público hasta las 20.00 horas. Familiares y amigos, desde primera hora, se han acercado a dar el último adiós al componente del Dúo Dinámico.

El ministro de Cultura Ernest Urtasun, en representación del Gobierno de España y de riguroso luto, ha sido uno de los primeros en llegar a la capilla ardiente del artista. Junto a él. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid.

Capilla Ardiente por Manuel de la Calva en la SGAE José Oliva Europa Press

Ramón Arcusa, el otro componente del Dúo Dinámico y encargado de comunicar la triste noticia el fallecimiento de Manuel, ha reaparecido totalmente devastado por la pérdida de su amigo, acompañado por su esposa, Shura Hall. "Estamos como podemos, ¿vale? Porque, bueno, ha sido muy terrible la noticia", ha confesado Arcusa, añadiendo que "nos queda el recuerdo y las canciones" del músico tras su muerte.

Ramón Arcusa, devastado en el último adiós a la otra mitad del Dúo Dinámico, Manolo de la Calva: "Ha sido terrible" Europa Press

Daniel, hijo de Manuel, ha llegado a la capilla ardiente sin dar declaraciones a los medios allí presentes y todavía en shock. Tal y como explicó su hermana Vicky, la muerte de su padre ha sido totalmente inesperada y siguen procesando su pérdida. "Mal y casi igual de sorprendidos, porque él estaba... No estaba bien, estaba enfermito. Él tenía fibrosis pulmonar. Sabíamos que no tenía cura y que poco a poco empeoraba, pero pensabas que se podía alargar. Yo estaba en Menorca y he llegado una hora antes; así de inesperado era. Estamos todavía sin terminar de reaccionar", confesó a través de una llamada telefónica en el programa "Y ahora Sonsoles".

La SGAE abre para acoger la capilla ardiente de Manuel de la Calva, mitad del Dúo Dinámico Chema Moya Agencia EFE

Grandes amigos de la música como Regina Dos Santos, el compositor Carlos Toro, Paco Clavel, Loreto Valverde y Massiel, íntima de Manuel de la Calva e intérprete de "La la la", canción compuesta por el artista con la que ganó Eurovisión, tampoco han faltado al funeral del componente del Dúo Dinámico.

Capilla Ardiente por Manuel de la Calva en la SGAE José Oliva Europa Press

Además de rostros conocidos, los fans de Manuel de la Calva también han tenido la oportunidad de dar el último adiós al artista.