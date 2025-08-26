Una simple pelea por un teléfono originó un escándalo que hizo correr ríos de tinta cuando Isa Pantoja contó entre lágrimas una venganza cruel de su hermano Kiko contra ella en pleno invierno y con temperatura bajo mínimos. Su madre le pidió que le dejara el móvil para inspeccionarlo y su hija se negó a desvelar donde se encontraba guardado el móvil. El enfado de la tonadillera fue terrible y llamó a Kiko para ponerle al tanto de la situación.

Al músico no se le pasó por la cabeza otra cosa que ordenar con malos modos a su hermana que se quitara la ropa en el exterior de la finca «Cantora», donde, en aquellos momentos, hacía un frío terrible. Isa se quedó en ropa interior, aterida por la baja temperatura, y al «ex mi niño del alma pantojil» se le ocurrió una maldad que sobrepasaba cualquier situación considerada como normalidad. Agarró una manguera y comenzó a rociar con litros de agua a la antaño Chabelita. Esta lo desveló con todo lujo de detalles, y bajo un baño de lágrimas, durante una intervención televisiva: «Cuando abrí la cancela me encontré de frente con mi madre y con mi hermano, y Kiko me dijo que me desnudara hasta quedarme en ropa interior, era el mes de diciembre y en la finca hacía muchísimo frío. Él agarró la manguera y se dirigió hacia mí. Mi madre le preguntó medio llorando que qué iba a hacer. Al ver que iba a empaparme de agua, ella dijo que no podía verlo, y Kiko le contestó que si no deseaba presenciarlo que se marchara de allí. Y se fue. Yo le grité, ‘mamá ,siempre dijiste que ibas a cuidarme’, pero mis ruegos no surtieron efecto. Entonces, mi hermano comenzó a regarme con la manguera sin compasión ante mis lamentos. Kiko gritaba que donde tenía mi teléfono, llegó un momento en el que me encontraba tan mal que entre en shock, me quería morir directamente».

Isa Pantoja en una imagen de archivo Gtres

Menos mal que apareció su tío Agustín para poner mayor coherencia en la situación: «Kiko, ¿estás loco? Para ya». Una amiga de la Pantoja salió con una toalla y cubrió el cuerpo de Isa. Rápidamente la llevó a un salón con chimenea para que entrara en calor. Es en ese momento cuando entrega, por fin, su móvil, que Kiko lanzó al interior de la chimenea. Isabel Pantoja se acercó a su hija y se la llevó a su dormitorio para que se diera una ducha caliente. «Me miraba al espejo y no era yo, no me reconocía, mi madre empezó a peinarme, pero en ningún momento hablamos».

De la relación entre los dos hermano, a día de hoy se mantienen distanciados totalmente. Ni se hablan, ni se llaman, ni se escriben. De hecho, Kiko ni conoce al hijo recién nacido de Isa, el pequeño Cairo.