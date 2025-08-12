El escándalo histórico | Lindsay Lohan: el renacer de una diva que tocó fondo

Hace más de diez años, Lindsay Lohan vivía marcada por las drogas y el alcohol. La intérprete de filmes como «The Holiday», «Scary Movie 5», «Freaky Friday» o «Mean Girls» entró en una vorágine de autodestrucción llena de escándalos que perjudicaron inevitablemente su carrera profesional. Fue detenida en varias ocasiones: en 2007, por conducir bajo los efectos del alcohol y la cocaína; y también pasó por comisaría en los años 2010, 2011 y 2013. En total, sumó seis detenciones.

Cumplió tres meses de cárcel en la prisión californiana para mujeres de Lynwood y, posteriormente, tuvo que realizar ciento veinticinco horas de servicios a la comunidad para evitar un nuevo ingreso en prisión.

Durante los meses que estuvo encarcelada, Lohan adoptó una actitud favorable y discreta. En ningún momento fue sancionada por mal comportamiento y, según cuentan, entabló alguna amistad allí dentro que mantuvo una vez fuera del recinto penitenciario.

Lindsay lo pasó muy mal en esos años oscuros: intentaba dejar sus adicciones, pero no era capaz de lograrlo, y cada año la situación empeoraba. Su figura fue denostada y repudiada por los productores, pero ella parecía no darse cuenta del túnel sin salida en el que se había metido. Su adicción y sus malas costumbres pesaban más que su deseo de salir del tortuoso bache en el que se encontraba.

La actriz estadounidense Lindsay Lohan escucha su sentencia a 90 días de prisión en un juzgado en Beverly Hills, California (EEUU) hoy, martes 6 de julio de 2010, en donde se realizó una audiencia sobre el estado de su libertad condicional donde se le acusa de violar los términos de esta, luego de perder la pulsera que detecta consumo de alcohol, en la fiesta después de la gala de los MTV Movie Awards, el pasado 7 de junio. Lohan se presentará por su propia voluntad el 20 de julio para cumplir su sentencia. MIKE NELSON EFE

Finalmente, asistió a un curso de rehabilitación para adictos al alcohol y las drogas y consiguió enderezar su vida por el buen camino. Es más, ha desterrado de su mente los recuerdos que la transportan a la etapa más negra de su pasado. No le gusta hablar de ello y esquiva cualquier pregunta que le hagan al respecto.

Actualmente, su vida es muy estable, tanto en lo laboral como en lo personal. Mantiene una sólida relación sentimental con el empresario de origen libanés Bader Shammas, con quien contrajo matrimonio en secreto en 2022. Residen en Dubái y son padres de un hijo. Lleva una vida dedicada a su esposo y a su niño, y elige cuidadosamente sus trabajos para no pasar mucho tiempo alejada de los suyos.

Ahora diversifica sus actividades profesionales: es actriz, cantante, productora de cine y televisión, y empresaria. En abril de este año confirmó que interpretaría y produciría una serie para la plataforma de contenidos Hulu, titulada «Count My Lies».

Vinculada también al mundo de la moda, Lohan ha sido la imagen de Jill Stuart, Miu Miu y Dooney & Bourke, así como protagonista de varias campañas de la moda británica y de la marca italiana Fornarina para su temporada primavera/verano de 2009. La firma de moda Emanuel Ungaro la nombró «asesora artística». La niña prodigio del cine ha sabido superar todos sus traumas y hoy es una mujer renacida de sus cenizas, feliz y alejada de los demonios que casi acaban con ella.