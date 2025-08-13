El escándalo histórico: las palizas y violaciones de Ángel Cristo a Bárbara Rey

Poco podía imaginarse Bárbara Rey que el hombre del que estaba locamente enamorada, el domador Ángel Cristo, iba a ser, según confesó la artista con el paso de los años, un maltratador y un violador. Fue casi una década de un matrimonio plagado de episodios violentos. «Era un hombre tremendamente celoso, veía infidelidades donde no las había. Y sí, me maltrató muchísimo. Casi desde que me casé con él, desde mi primer embarazo, física y psicológicamente», culpando el comportamiento del domador a sus tremendas inseguridades y fuerte carácter. «Nada más tener a mi hija debería haberme separado, pero no lo hice. Los primeros malos tratos fueron al tiempo de casarme. Pero, aguanté nueve años, porque le quería muchísimo y por pena».

Hubo momentos en los que llegó a pensar que la mataba. «Una vez me disparó con la pistola que siempre llevaba encima. Apuntó a mis piernas y yo hice un acto reflejo y las crucé, el proyectil me pasó rozando, y se incrustó en una cómoda, pero vi la muerte muy cerca. Es que se volvía loco, yo tenía miedo de que nos pasara algo muy malo a mí y a mis hijos. Denuncie varias veces y no me hicieron caso». En esas denuncias no solamente se hablaba de maltrato, sino también de violaciones. Una noche, tras una fuerte discusión, Ángel echó del domicilio conyugal a Bárbara a la fuerza: «Me expulsó a empujones, yo estaba descalza, desnuda, Ahí sí que vi la muerte de cerca, estaba preso de la locura y llevaba encima la pistola. Fue terrible». Las inseguridades y las malas compañías empujaron al domador a un mundo dominado por el alcohol y las drogas. Bárbara ha desvelado que la infiel no era ella sino su marido, que estaba liado con una de sus amigas.

Las dos caras de Ángel Cristo se asoman a 'Una vida bárbara' Atresmedia

Se habían casado en 1980, en la carpa del circo instalada a las afueras de Valencia. La actriz dejó su profesión para seguir a su marido en su recorrido circense por la geografía española. Ella, como decimos, estaba profundamente enamorada. En 1989 tomaron caminos separados. Ángel protagonizó ese año un episodio escandaloso y muy peligroso, cuando se fue en busca de su ex mujer a un bingo en el que la madre de sus dos hijos se encontraba acompañada por otra persona. Iba armado con la pistola y de no ser frenado podría haber ocurrido una grave desgracia. El juez condenó en el proceso de divorcio a Cristo a pagar una pensión a Bárbara y otorgó la custodia de los hijos a la vedette. La vida del domador fue apagándose poco a poco debido a sus adicciones. El día cuatro de abril del 2010 fallecía, víctima de un paro cardíaco, en el Hospital Universitario de la localidad madrileña de Alcorcón.