El escándalo histórico: Woody Allen, desprecio a Mia Farrow e idilio con la hija de la actriz

El polémico divorcio de Woody Allen y Mia Farrow tuvo en 1992 una derivada inesperada. El desencadenante de la ruptura había sido que Allen, que por aquel entonces contaba cincuenta y siete años, tenía una aventura con Soon-Yi, la hija de veintidós años que Farrow había adoptado junto a su anterior marido, el compositor André Previn.

La joven de origen coreano era entonces menor de edad y, tras cinco años de relación sentimental, se casó con su padrastro el veintitrés de diciembre de 1997 en la ciudad de Venecia. Fue el colofón a una infidelidad que hizo sufrir a Mia muchísimo.

Mia Farrow y Woody Allen con sus hijos Moses, Dylan (de la mano de él) y Ronan (en brazos). De rojo, Soon-Yi Previn, que más tarde se casaría con el director larazon

Allen y Farrow tenían dos hijos adoptivos en común, Dylan y Moses, y uno biológico, Ronan. Dylan, la niña, tenía entonces siete años. Meses después de la separación, y durante una visita del cineasta, Farrow y Dylan denunciaron que Allen se había encerrado con la cría en el ático y le había acariciado la vagina. La defensa del director y actor alegó que la niña había sido manipulada por la madre para dar un falso testimonio. El supuesto abuso fue investigado y Woody, aunque perdió el juicio por la custodia de los críos, fue exonerado.

Intrigas familiares

Un cuarto de siglo después, sin embargo, por los mismos hechos, y sin una sola prueba más que entonces, docenas de actores, incluidos algunos que habían trabajado con él, empezaron a darle la espalda. Durante todos estos años, Dylan y su hermano Ronan han seguido clamando por la culpabilidad de Allen, pero ha sido ahora cuando su mensaje ha calado. No hay ninguna novedad, ninguna nueva revelación, solo cambia el contexto.

Moses, como ya hizo en su momento, defendió a su padre y explicó que vio a Farrow ensayar con Dylan para meterle en la cabeza lo que debía decir. No se trata de a quién creer, sino de si, como ya pasó con Fatty Arbuckle hace casi un siglo, vuelve a bastar con una acusación para considerar a alguien culpable. Si vuelve a bastar con una creencia para condenar a alguien, exonerado judicialmente, al escarnio público y el ostracismo.

En estos momentos, Woody y su mujer aparecen como un matrimonio estable y convencional. Tienen dos hijos adoptivos y llevan una vida muy tranquila, alejada de cualquier tipo de escándalos. Evidentemente, la relación de Allen y su ex es completamente inexistente. La infancia de Soon-Yi estuvo marcada por el abandono materno, una mujer que ejercía la prostitución y que dejó a su hija tirada en la calle. La niña se alimentaba de lo que encontraba en los cubos de basura y vagaba por las calles de Seúl, hasta que fue ingresada en un orfanato. Ni siquiera se sabía su fecha de nacimiento. Al parecer, inició su escandaloso affaire cuando todavía era menor de edad.