La escapada romántica de Paula Echevarría y Miguel Torres a Marrakech: "Volvimos a ser 'novios' por un rato"

Paula Echevarría continúa exprimiendo al máximo sus vacaciones de verano. Después de haber disfrutado de unos días en Candas (Asturias), su tierra, la actriz viajó hasta Marbella con su familia para disfrutar del concierto de Tom Jones en el festival Starlite de Marbella. En la localidad malagueña, la presentadora celebró su 48 cumpleaños con un fiesta por todo lo alto con ambientación mexicana. Entre los invitados a la celebración, Miguel Torres, su hija Daniella, Valeria Mazza, Raúl Peña o Sandra García-Sanjuán, entre otros.

Escapa romántica

Ahora, Paula Echevarría y Miguel Torres han hecho las maletas y se han ido a Marrakech para disfrutar de una escapada romántica en pareja. A lo largo de estos 3 días, la actriz y el exfutbolista han tenido tiempo para hacer turismo y relajarse, derrochando amor por las calles de la ciudad.

Tras su escapada, Echevarría ha compartido en Instagram un carrousel fotográfico con diferentes imágenes de su viaje con Miguel Torres junto a un bonito texto. "Volvimos a ser 'novios' por un rato.. 3 días para nosotros solos, hablarnos, mirarnos y prestarnos atención.. Calma, desconexión y diversión.. 3 días que han sabido a gloria.. Volver a Marrakech 7 años después y comprobar que seguimos siendo nosotros. Gracias mi amor, te quiero", ha escrito la intérprete en la publicación.

Una de las parejas más consolidadas de nuestro país

Aunque no planean pasar por el altar, Paula Echevarría y Miguel Torres conforman una de las parejas más consolidadas de nuestro país. Su relación comenzó en 2018 y el 11 de abril de 2021 llegó al mundo el pequeño Miguel, el primer hijo en común de la pareja. La actriz y el exfutbolista han formado una bonita familia y cuentan con una gran legión de seguidores que sigue su día a día en redes.