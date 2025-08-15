Escassi ya tiene sustituta de Sehila Casas: no sabe estar solo

No sabe estar solo, necesita tener siempre una mujer a su lado. Es como un coleccionista de amantes, un seductor de segunda que se considera un ligón de primera. Lo malo es que, salvo algunas excepciones, va dejando “cadáveres” en el camino: mujeres despechadas y desilusionadas con un hombre que, en el fondo, es un “picaflor”.

Pues bien, Álvaro Muñoz Escassi ya le ha encontrado sustituta a Sheila Casas, la que fuera su última novia. Por el momento no se tienen fotos que confirmen el nuevo romance del jinete, pero se sabe -lo aseguran desde el programa TardeAR- que ya ha quedado varias veces con una chica rubia, alta, muy atractiva y estilosa. Su identidad permanece, de momento, en el anonimato.

Escassi es cauto y se hace “el tonto”. La mujer en cuestión es aún más cauta y prefiere mantenerse en un segundo plano discreto, alejado del mundo mediático. Álvaro es pura contradicción: si hace unas semanas reconocía a sus más íntimos que seguía enamorado de Sheila, ahora parece que la ha olvidado por completo.

Álvaro Muñoz Escassi en 'TardeAR' Mediaset

Desde el entorno de la abogada -y hermana de Mario y Óscar Casas- nos llega la percepción de que “ha pasado página y no quiere saber nada de Escassi. No debieron acabar bien, aunque digan lo contrario. Ese hombre es muy difícil de llevar…”.

¿Su nueva ilusión fue el detonante de su ruptura con Sheila? Ya empieza a rumorearse que ella descubrió que podría existir una infidelidad y, por eso, decidió cortar por lo sano. Una versión que no extraña conociendo el pasado sentimental de Escassi. Que se lo pregunten a María José Suárez: ella, mejor que el resto de ex, conoce perfectamente la forma de actuar de Álvaro.