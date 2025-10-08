De los escenarios a las peluquerías: Shakira triunfa como empresaria beauty

Shakira está experimentando una suerte de renacer artístico, una exitosa vuelta a los escenarios tras unos años alejada de la música, centrada en su familia. La ruptura con Gerard Piqué supuso para ella, tras el dolor inicial, una especie de liberación que le permitió regresar con más fuerza que nunca, tal y como está demostrando con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”.

En un ranking difundido por “Billboard Boxscore”, tradicionalmente dominado por leyendas del rock y el pop anglosajón, la colombiana se alza como la única artista latina entre los diez primeros puestos, ocupando nada menos que el segundo lugar.

Shakira triunfa en Norteamérica y se convierte en la artista femenina más grande del mundo. En lo que va de año, ya ha facturado más de 130 millones de dólares solo en sus directos, por debajo únicamente por Coldplay en su gira por Asia, Oceanía y Oriente Medio, lo que convierte a Shakira también en la artista más grande del mundo en habla hispana.

Pero su éxito va más allá de los escenarios. La cantante ha invertido parte de su fortuna en diversos negocios, y uno de los que más está despuntando es el de su firma de productos cosméticos para el cabello. Se trata de isima, una marca que lanzó el pasado junio en 30 países y que en solo unos meses se ha consolidado como un referente en el sector.

De hecho, este mismo jueves, la cantante ha anunciado que isima ha sido incluida en la lista NB100 de NewBeauty, que destaca a las 100 marcas más inspiradoras e innovadoras que están marcando el camino en la industria con sus avances en belleza. En su reconocimiento, la publicación destacó que “isima combina la herencia cultural con la innovación clínica para ofrecer un cuidado capilar que realmente funciona para todos”.

La expansión de isima no ha hecho más que empezar. Se espera que la marca llegue a tiendas físicas en Reino Unido, Chile, Colombia y Perú en los próximos dos meses. Asimismo, ya se están llevando a cabo planes para una internacionalización más amplia, y está negociando con grandes minoristas globales para llevar la marca a una escala mucho mayor durante sus primeros años en el mercado.