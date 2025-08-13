Escritora y actriz de Netflix: quién es Miri, la famosa de Telecinco con la que Froilán ha sido cazado en actitud "muy cariñosa"

Ya lo decían Sonia y Selena: “Cuando llega el calor, los chicos se enamoran”, y parece que Felipe Juan Froilán no ha sido una excepción. El hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha sido cazado en Ibiza en actitud “muy cariñosa” con Miri Pérez-Cabrero, tal y como muestran las fotografías publicadas por la revista “Semana”. Las imágenes recogen un cálido abrazo entre los jóvenes, que podría entenderse como un gesto de amistad o de sentimientos mucho más profundos.

El tipo de relación que mantienen solo ellos lo saben, pero, ¿quién es Miri Pérez-Cabrero, la mujer que podría haber hecho al sobrino del Rey Felipe VI recuperar la ilusión en el amor? Nacida en Barcelona el 15 de diciembre de 1993, saltó a la fama en el año 2017 como aspirante en “MasterChef” mientras estudiaba Administración y Dirección de Empresas, la misma carrera que Froilán.

Su simpatía, desparpajo y evolución en la cocina la convirtieron en una de las concursantes más queridas, logrando llegar hasta la quinta posición. Durante el programa, surgió una llamativa historia de amor con el ganador Jorge Brazález, romance que comenzó entre fogones y continuó fuera del concurso hasta 2018.

Su participación en “MasterChef” le abrió las puertas a nuevas oportunidades: publicó un libro de recetas en 2019 y empezó una carrera como actriz con papeles en producciones de Netflix como “Alguien tiene que morir” (2020), “Fuimos canciones” (2021) y “Sagrada Familia” (2022).

Miri Pérez-Cabrero se encuentra “Consternada” tras su regreso de “Supervivientes” Telecinco

El año pasado, Miri dio un giro a su trayectoria televisiva al unirse como concursante a “Supervivientes”. Logró resistir en la isla durante 94 días, quedando en la séptima posición, apenas a un paso de la final. Sin embargo, semanas después del programa, Miri reveló que estaba sufriendo dificultades físicas derivadas de la experiencia, como amenorrea, retención de líquidos e hinchazón. Para ello, ha recurrido a tratamientos de acupuntura, psiconeuroinmunología, detox, masajes y suplementos hormonales, mientras destacaba la importancia de una dieta saludable y buena hidratación.

El “disgusto” de la infanta Elena

Hay quien asegura que la publicación de las imágenes en las que Froilán aparece abrazando a Miri han supuesto “un disgusto” para la infanta Elena. No por la compañía de su hijo, sino porque no es plato de buen gusto para ella que ni él ni Victoria Federica se conviertan en protagonistas de la crónica social. Muy discreto con su vida privada y con residencia en Abu Dabi, lo último que esperaba era aparecer en la portada de una revista durante sus vacaciones en España.