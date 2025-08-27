El espectacular anillo de Taylor Swift: el diamante, el precio y su romántica historia

Taylor Swift ha revolucionado a sus fans de todo el planeta al anunciar su compromiso de boda. Después de dos años de relación, se casa con el jugador de fútbol americano Travis Kelce. Así lo ha dado a conocer a través de sus redes sociales, provocando un boom que incluso hizo que Instagram se cayese por unos minutos. Unas imágenes impresionantes de la pareja dedicándose amor con un entorno florido era el vehículo elegido por la pareja para dar la buena nueva al mundo. Eso sí, todas las miradas se han centrado en el anillo de pedida.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se casan”, escribían los tortolitos con mucha guasa para anunciar sus planes de boda. A sus 35 años, la artista más potente de los Estados Unidos, que mueve millones con cada paso que da, le dará el ‘sí, quiero’ a su novio futbolista, también de 35 años. Un apuesto jugador que además de tener suerte en los terrenos de juego y en el amor, también parece tener muy buen ojo a la hora de elegir la pieza perfecta para que su novia acceda a comprometerse con él tras hincar rodilla derecha en el suelo.

Así es el espectacular anillo de Taylor Swift

Poco importa que su vestido lo firme Ralph Lauren, que el reloj sea de Cartier o que la pulsera vaya a juego con sus sandalias de Louis Vuitton. Todos se fijan en el anillo con el que se ha hecho la decisiva pregunta que les precipita al altar. Una pieza que ha sido diseñada en exclusiva pensando en la artista, aunando su aire romántico con su vertiente vintage. Una alianza que Kelce confió en Kindred Lubeck, fundadora de Artifex Fine Jewelry con la que trabajó estrechamente para que fuese perfecto.

El ahora prometido de Taylor Swift ha acertado a la hora de elegir la pieza por sus características. Se trata de un ‘antique cushion cut’ de ocho quilates, color F y claridad VS1, que podría alcanzar un valor de 550.000 dólares. Muy por debajo de los 6 millones de euros que se gastó Cristiano Ronaldo en el anillo de Georgina Rodríguez, pero quizá con mucha más intrahistoria personal. No solo porque él haya estado implicado en su creación, sino también por haber dado la oportunidad de brillas a la creadora, de 30 años, en un mundo donde priman las firmas legendarias, incluso por encima de su belleza.

Una pieza con inspiración victoriana que le sienta como “anillo al dedo” a Taylor Swift. Con su elección, Travis Kelce ha demostrado conocer a la perfección a su chica y futura esposa. Una alianza sobre la que destaca un diamante ‘old mine brillant’ alargado de corte cojín, al tener las esquinas redondeadas. Está engastado en oro amarillo de 18 quilates mediante un bezel ring, en el que el metal rodea y protege a la piedra preciosa. Una joya que ha conquistado a todos y que cuenta además con románticos detalles grabados a mano, lo que lo hace aún más personal. Aún más espectacular.