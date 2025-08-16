El espejo del alma de Georgina Rodríguez: ponemos cifras a su ristra de arreglos

Georgina Rodríguez, la recién prometida de Cristiano Ronaldo, se ha convertido en un verdadero tablón de anuncios de los procedimientos estéticos. Con tanto dinero a su disposición, la obsesión por la belleza se convierte en una forma de vida.

Hablemos de su evolución. Para empezar, Georgina se ha sometido a dos rinoplastias (2016 y 2019) que le han permitido refinar su nariz hasta que ahora parece diseñada por un artista de renombre, cada una costando alrededor de 5.000 euros. ¡Porque la nariz de «toda la vida», ya no es una opción! Además, decidió aumentar su pecho con implantes mamarios con un precio que ronda entre 6.000 y 10.000 euros. ¡Porque, claro, hay que ocupar más espacio visual en eventos de alta sociedad! Pero eso no es todo; sus pómulos y labios ahora lucen un volumen llamativo gracias a rellenos de ácido hialurónico que podrían costar cerca de 2.000 euros. Continuando con la lista, tenemos la elevación y relleno de glúteos con su propia grasa (la técnica se llama lipofilling), que puede costar entre 4.000 y 8.000 euros. La premisa es clara: si tus glúteos no pueden levantar vuelo, ¿realmente estás buena?

Y no podemos olvidar el microblading para lograr cejas perfectas, un tratamiento que puede costar alrededor de 400 euros. Aparte, no hay que dejarse arrugar aquí, y por eso ha utilizado botox para borrar arrugas alrededor de los ojos, que suma entre 300 y 600 euros por sesión. Su rutina de cuidado personal es la envidia de todos, con tratamientos para la piel como láser y mesoterapia facial (600 a 1000 euros). Tiene una piel siempre a punto a base de productos de gama alta, y su cabello, aunque no menciona procedimientos específicos, seguramente tiene un cuidado de lujo detrás con tratamientos «antiifrizz brasileños» (400€) y alguna que otra extensión para darle volumen y longitud su pelo azabache ( 900€). «El Serpiente» es desde hace tiempo su estilista capilar .¿Y en sus manos? Las «glazed nails» manicura nacarada en sus uñas con forma «stiletto» rondan los 70 euros.

Georgina Rodríguez. @georginagio

Nunca hay que olvidar la parte de la nutrición y el ejercicio: una dieta equilibrada y sesiones regulares de entrenamiento que se podrían estimar en 1.000 euros al mes. Y, por último, su maquillaje impecable, que resalta cada rasgo que ha recibido un ajuste, es un arte que solo las mejores profesionales pueden ejecutar. Su maquillador de cabecera es Sergio Antón. ¿Y su dentadura ? No lleva carillas aunque se sabe que se ha hecho tratamientos de ortodoncia, incluyendo brackets, y ha promocionado alineadores invisibles (Impress) que no ha pagado pero que rondarían los 3.000 euros.

Si todo esto era parte de una rutina diaria, ¡cómo serán sus tratamientos preboda! Alerta «beauty».