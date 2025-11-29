El espejo del alma de José María Mainat: 200.000 euros para rejuvenecer con éxito

Todo comenzó cuando el cómico, actor y productor José María Mainat, a sus 50 años, tocó fondo. Con 25 kilos de más, una dieta descontrolada, el vicio de fumar dos paquetes al día, y problemas de salud como ataques de gota y colesterol elevado, decidió que era momento de una reconstrucción total. Su historia es la de muchas personas que llegan a un punto crítico y deciden tomar el control. Así, dejó atrás los hábitos nocivos, comenzó a cuidarse y adoptó un estilo de vida saludable. ¡El cambio fue radical! A sus casi 80 años de edad, José María Mainat ha invertido más de 200.000 euros en un tratamiento que incluye inyecciones de testosterona y hormona del crecimiento. Él mismo lo describe como un proceso comparable a «afinar una orquesta sinfónica», donde cada hormona juega un papel esencial. Según los precios del mercado, la testosterona puede costar alrededor de 150 euros al mes, mientras que la hormona del crecimiento puede superar los 3.000 euros mensuales. Esto ha generado un intenso debate médico, pero él no se rinde.

Detalles del tratamiento

La doctora Rebeca García , referente en el sector de los tratamientos de optimización hormonal, asegura que estos tratamientos son básicos para combatir los signos de la edad, depresión, Alzheimer, pérdida de masa muscular, pérdida de libido, pérdida de energía y problemas para dormir.

«A partir de los 40 años , se produce una pérdida gradual de hormonas debido al envejecimiento natural, lo que puede hacer que una persona empiece a sentirse “mayor”. En la optimización hormonal que yo misma realizo, se reemplazan estas hormonas con versiones biológicamente idénticas para restaurar el equilibrio hormonal de la juventud. Al recuperar este equilibrio, se mejora la vitalidad, energía, apetito sexual , rendimiento deportivo, estabilidad emocional y bienestar general. En resumen, el tratamiento de optimización hormonal añade vida a los años y devuelve la alegría de vivir.

Josep María ha renovado su dentadura, un tratamiento que puede costar cerca de 5.000 euros, recuperado densidad capilar con un implante valorado en otros 5.000 euros y también ha ganado músculo con ejercicios de fuerza y una rutina diaria de ejercicio. Ahora su rutina incluye suplementos como omega 3, un complejo vitamínico-mineral que cuesta entre 30 y 50 euros mensuales, vitamina D3 con K2, melatonina y extractos naturales.

También es fan de los baños fríos que ayudan a la termorregulación a través de la contracción de los vasos sanguíneos que limita la pérdida de calor y reduce la inflamación. Posteriormente, se produce una vasodilatación que mejora la circulación y el aporte de oxígeno a los músculos. Mainat asegura que su objetivo es «vivir más, pero sobre todo mejor».