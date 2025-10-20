La esperada reacción de Cayetana Guillén Cuervo al regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Hoy salen a la venta las entradas para la esperada gira de La Oreja de Van Gogh con Amaia Montero.Menos de una semana de confirmar el regreso de la vocalista al grupo, la banda vuelve a los escenarios la próxima primavera.

Cayetana Guillén Cuervo, la primera en confirmar el regreso

El regreso de Amaia Montero a LODVGera un secreto a voces después de que el grupo anunciase la salida de Leire Martínez después de más de 17 años como vocalista del grupo. Una de las primeras en confirmar la vuelta de la artista fue Cayetana Guillén Cuervo a mediados del mes de abril.

"Yo lo sé desde hace mucho", confesó la presentadora ante los micrófonos "Me dijo: ‘Por favor, por mi ahijado’… que es mi hijo Leo. Y no se lo conté a nadie, ni en casa", reveló Cayetana. Sobre Amaia, una de sus íntimas amigas en ese momento, explicó que estaba "muy bien, ilusionada, con cautela, pero agradecida por el cariño que sigue recibiendo". "España le mostró su amor, y yo creo que lo van a petar", aseguró la televisiva.

Cayetana Guillén Cuervo, su reacción ante la vuelta de Amaia Montero junto a 'La Oreja de Van Gogh' Europa Press

Estas declaraciones de Guillén Cuervo provocaron el enfado de Amaia Montero, que no dudó en dejar de seguir en redes a la que era su amiga. La televisiva, tras el revuelo, se vio obligada a emitir un comunicado pidiendo disculpas públicamente a la artista. "Desde la emoción, el amor y la admiración profunda que siento por ella, respondí ilusionada recordando una conversación entre amigas (…) Mi respuesta a la prensa fue desde la inocencia", expresaba en el escrito. La actriz se mostró “muy triste” y pidió disculpas “de todo corazón".

Ahora, tras el regreso oficial de Amaia Montero, Cayetana Guillén Cuervo ha reaparecido ante las cámaras y ha sido preguntada por el asunto. "Amor, no voy a hablar, se ha limitado a decir la presentadora ante los micrófonos de Europa Press. La actriz regresaba de pasar unos días de desconexión en Ibiza junto a su marido, Omar Ayyashi, y ha intentado pasar lo más desapercibida posible a su llegada al Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez.

El recado de Boris Izaguirre a Amaia Montero

Uno de los primeros en reaccionar a la vuelta de Amaia Montero ante las cámaras fue Boris Izaguirre. Sin pelos en la lengua, le envió un petición a la vocalista. "Me ha dado mucha alegría la noticia. Espero que Amaia desbloquee a Cayetana y reanude su amistad", sentenciaba en la entrega de los Premios Planeta 2025.