La espinita clavada de Rocío Flores tras sentirse traicionada por su madre, Rocío Carrasco

Rocío Flores decidió dejar la televisión y probar suerte más allá del foco mediático. Esto le ha hecho permanecer en silencio durante los últimos años, sin pronunciarse apenas sobre los hitos en su familia, especialmente aquellos más polémicos. Pero ha decidido volver y lo hace por la puerta grande. Se sienta en el plató de ‘De viernes’ en su estreno de temporada tras el parón veraniego. Se ha propuesto remover el pasado y ser de nuevo diana de la opinión de terceros sobre lo sucedido en su familia, a la vez que denuncia que esto la destrozó ya.

“Mi mayor aprendizaje en este tiempo ha sido darme cuenta de la persona tan resiliente que soy. Soy más fuerte de lo que jamás me creí”, asegura Rocío Flores en la entrevista previa a su regreso a Telecinco. Aquí ahonda sobre cómo vivió la eterna batalla entre sus padres, especialmente cuando Rocío Carrasco rompió su silencio y contó su verdad para seguir viva. Esto removió por dentro a su hija, que fue señalada como culpable y verdugo, lo que le hizo vivir un nuevo duelo: “Llegué a un punto en el que pensaba que mi padre se iba a suicidar, que cualquier día algo iba a pasar”.

Rocío Flores intentó grabar su propia serie

Rocío Flores no ha negado que lo ha pasado mal lejos de su madre. Trató de forzar un acercamiento a través de los medios, pero no fue correspondido: “Claro que la he echado de menos en muchos momentos de mi vida, me ha hecho mucha falta”, subraya de nuevo. Eso sí, dice no tener en su memoria bonitos recuerdos de sus días juntas: “No soy capaz de recordar nada. Es muy triste, pero es la verdad (…) Hoy ya no espero nada de nadie. Mi madre ha decidido no estar y eso se respeta, vale, pero me ha destrozado la vida”, sentencia.

Rocío Carrasco entendió necesario mostrar pruebas de lo que hizo su hija cuando era menor de edad para culpar a Antonio David Flores. Esto le hizo no solo destrozar a su hija, como ella misma señala, sino también enfrentarse a ella en los tribunales, como así sucedió este verano. Pero Rocío Flores estuvo a punto de hacer lo mismo con su propia serie documental, como así ha desvelado ahora Marta Riesco, quien fuese pareja del ex guardia civil. Un proyecto audiovisual que finalmente no vio la luz y cuyo único objetivo era ir analizando punto por punto lo dicho por la madre y desmontarlo con sus pruebas.

Rocío Carrasco Gtres

“Tuve en mis manos un dossier con la propuesta. Las personas que estaban implicadas en ese contradocumental eran Rocío Flores, Antonio David Flores y el equipo de la defensa de Antonio David”, sentencia la periodista, que en esos momentos mantenía una relación con el ex de Rocío Carrasco. Todo estaba listo, con todo el material disponible para tumbar la versión de la madre: “Se hizo una presentación que yo he tenido en mi casa. Estaba súper bien elaborada, editada y maquetada. Los folios eran bastante gordos”. Por si niegan que esto sea cierto, se protege: “Puedo tener ciertos correos, porque yo di algunas ideas como periodista”.