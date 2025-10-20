La esposa de Lucas rompe su silencio sobre la supuesta agresión entre "Andy y Lucas": "Siempre le ha tenido envidia"

La historia de amistad y música que unió durante más de dos décadas a Andy y Lucas se ha visto empañada por un torbellino mediático. A solo unos días de su último concierto como grupo, celebrado el pasado 10 de octubre en el madrileño Palacio de Vistalegre, los rumores sobre una supuesta agresión física entre ambos artistas han eclipsado la nostalgia de su despedida.

Según el programa Fiesta, la reportera Arabella Otero reveló este fin de semana que Andy habría confesado haber sido agredido por Lucas antes de una actuación en Mérida el pasado mes de mayo. "Tan loco perdido se volvió que casi le rompe el abductor. Por eso tuvo que irse rápidamente al hospital de Mérida", relató la periodista, asegurando que la conversación con el cantante se prolongó durante tres horas. Además, según su versión, el incidente habría estado motivado por "celos y tensiones acumuladas" y por la supuesta "envidia" que Lucas sentiría hacia su compañero.

"No existió agresión"

La noticia, de inmediato, desató un auténtico terremoto. Pero la versión no tardó en ser desmentida. Andy intervino horas después en el programa de TVE D’Corazón para negar categóricamente los hechos: "No existió agresión. Es falso que nos pegásemos. Lucas no me tocó", aseguró. Visiblemente molesto, explicó que las lesiones que se mostraron no fueron producto de una pelea, sino de una lesión deportiva: "Esas marcas me las hice jugando al fútbol. Mi familia está asustada, esto no es normal".

Ante la oleada de especulaciones, la esposa de Lucas ha decidido romper su silencio. En declaraciones recogidas por el entorno del cantante, ha defendido con firmeza a su marido y ha señalado que la verdadera raíz del conflicto es otra: "Andy siempre le ha tenido envidia", habría dicho, calificando las informaciones difundidas como una "campaña injusta" contra Lucas. "Mi marido ha estado enfermo, se ha retirado por motivos de salud, y ahora tiene que aguantar esto. Es cruel", añadió.

La tensión entre ambos artistas no es nueva. En los últimos meses, los rumores sobre la mala relación entre Andy y Lucas fuera de los escenarios se habían convertido en un secreto a voces. Sin embargo, la magnitud de las acusaciones sorprendió incluso a sus seguidores más fieles. Lo que parecía una despedida nostálgica de los intérpretes de Tanto la quería o Son de amores se ha transformado en una amarga controversia que amenaza con ensombrecer su legado musical.

Fuentes cercanas al entorno gaditano de los artistas apuntan a que la relación entre ambos se había deteriorado desde que Lucas anunció sus problemas cardíacos en 2023, una situación que obligó a cancelar varios compromisos y que, según algunos allegados, habría generado roces económicos y personales.

Mientras las versiones se enfrentan, el público asiste perplejo a un intercambio de declaraciones que contrasta con la imagen de amistad y complicidad que los dos mantuvieron durante años. Por ahora, Lucas ha preferido mantenerse en silencio, centrado en su salud y en su familia, mientras su esposa se erige como su principal defensora.