¿Está en crisis Belén Esteban con su marido Miguel?

El próximo nueve de este mes de noviembre Belén Esteban celebrará su cincuenta u dos cumpleaños. Y lo hará entre rumores de crisis matrimonial. Pero solo en Instagram. La alarma ha saltado tras subir la exprincesa del pueblo un mensaje en su cuenta, donde cuenta con más de un millón de seguidores: "Dentro de una semana cumplo 52 años… sin comentarios. Solo pienso en mis dos pilares", y aclara que esos dos pilares son su madre y su hija. Sobre Miguel, su pareja, ni una sola palabra.

Pero

Nada más dar a conocer este sentimiento, algunos de sus fans han comenzado a hacer conjeturas en las redes sociales. Es el caso de uno de ellos, quien deja caer que "no sé lo que pasa, pero hay algo que falla! A lo que otro añade: "Desde que acabó Sálvame no ha vuelto a ser la misma. Ahora parece muy forzada".

Ellos tienen la palabra

Es evidente que su popularidad no es la misma de hace años y sus ingresos han bajado, echa muchísimo de menos a su hija Andrea, que vive y trabaja en Estados Unidos, y lo que le faltaba es que lo que ahora es un simple rumor con poco fundamento se convierta en una crisis real.

Estamos ante un hombre sumamente discreto, que no suele conceder entrevistas, y se mantiene siempre en un segundo plano. Todo indica que será su mediática mujer la que aclare su situación sentimental en "No somos nadie" el programa del canal TEN en el que colabora y que presenta por la tarde María Patiño.