Estas son las portadas de las revistas del corazón: Ana Obregón, espectacular en bañador, retoma su tradicional posado del verano con su nieta Ana Sandra

Como cada miércoles, las revistas del corazón vuelven a los kioscos cargadas de noticias y exclusivas. Este 13 de agosto llegan con sabor a verano y varias fotografías de nuestros famosos escasos de ropa, disfrutando de la playa en algún punto de la geografía patria. Como no, las Campos vuelven a ser portada, aunque en esta ocasión sin excederse con los retoques fotográficos…

Semana

Tras las portadas de “Lecturas” en las que Carmen Borrego y Terelu Campos posaron en bañador pero parecían la mejor versión de sí mismas de hace 20 años, “Semana” las descubre al natural y publica fotografías de las hermanas Campos en la playa. Imágenes que supuestamente han sido robadas y que muestran a las hijas de María Teresa Campos sin filtros.

Además, “Semana” también ha pillado a Felipe Juan Froilán en la playa, en actitud “muy cariñosa” con Miri Pérez-Cabrero, exconcursante de “MasterChef” y “Supervivientes”. ¿Ha encontrado una nueva ilusión el hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar?

Lecturas

Sofía Suescun y Kiko Jiménez son los protagonistas de “Lecturas” de esta semana. No porque hayan concedido alguna entrevista exclusiva para responder a los ataques que les han llegado esta semana de parte de Cristian, hermano de la influencer, sino porque supuestamente se encuentran “al borde de la ruptura”.

La revista asegura que Kiko ha descubierto las supuestas citas secretas que Sofía tuvo con el influencer Juan Faro, una traición que no está dispuesto a perdonar.

Además, Raphael coge fuerzas con su familia en Ibiza y Gloria Camila pasa unos días con su sobrina tras la terrible muerte de la madre de la niña, Michu.

Diez Minutos

Tamara Falcó, Íñigo Onieva e Isabel Preysler protagonizan la portada de la revista “Diez Minutos”, que destaca sus vacaciones familiares en Maldivas. El que también está disfrutando de unos días de desconexión es Fernando Alonso, que se encuentra surcando las aguas a bordo de su yate junto a su pareja, la periodista Melissa Jiménez.

Anita Williams, también en bikini y disfrutando de un día de playa junto a su hijo pequeño, lamenta que el padre del menor “se ha saltado la orden de alejamiento” que tiene interpuesta contra él.

¡Hola!

Por último y no menos importante, la revista del saludo lleva a su portada a Ana Obregón. La actriz retoma su tradicional posado del verano con su nieta Ana Sandra, y comparte una suerte de epitafio con todos los lectores:

“Quiero que me recuerden como la mujer que vivió intensamente, murió con su hijo y resucitó con su nieta”.