Estas son las portadas de las revistas del corazón: Bertín Osborne y Gabriela Guillén presentan a su hijo David

Bertín Osborne y Gabriela Guillén presentan a su hijo David: "No quiero que sea un niño escondido", destaca el artista en exclusiva en la revista "¡Hola!". A pesar de ser una sesión de fotos compartida, no posaron juntos para evitar malentendidos. Además, Gabriela Guillé confiesa que "yo no tuve un padre, con lo cual no le quiero privar a mi hijo de ese derecho".

Protagonista de la revista "Semana" es Manuel Carrasco. El cantante disfruta de unas vacaciones en familia tras un año cargado de éxitos. En su pueblo de Huelva, Isla Cristina, junto a sus mujer, Almudena Navalón, y sus hijas, el artista ha disfrutado al máximo de un merecido descanso.

Además, la escapada de la Infanta Cristina a Bidart, en la que evita coincidir con Iñaki Urdangarin.

Kate Middleton protagoniza la portada de esta semana de "Lecturas". La princesa de Gales quiere llevar una vida más tranquila, en el campo, y deja la casa donde luchó contra el cáncer, Adelaide Cottage, para fijar su residencia definitiva en Forest Lodge. Se trata de una mansión de estilo georgiano de tres pisos que data de 1770. Kate y Guillermo planean instalarse en Navidad con sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, y quieren que siga siendo su residencia cuando William ascienda al trono.

Malúdisfruta de su primer verano de amor con su nueva pareja, Ángel Fernández, y su hija de 5 años, nacida de su relación con el expolítico Albert Rivera. La cantante ha finiquitado hace poco su gira ‘A todo sí’, con la que celebraba 25 años de ‘Aprendiz’, el tema con el que irrumpió en la música, y que la llevó por varios países de Latinoamérica. Además, se ha anunciado que pondrá la voz al tema principal de la nueva temporada de ‘Sueños de libertad’, la serie española más vista de la sobremesa. Por si esto fuera poco, a la sobrina de Paco de Lucía también le sonríe el amor, y disfruta del verano con Ángel Fernández, con el que cumple un año de relación. Con él disfrutó de unos días en Cádiz que fueron perfectos porque, además, les acompañaron Pepi Benítez, la madre de Malú, y la hija que tiene con Albert Rivera.

En "Diez Minutos", Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis derrochan amor y complicidad en Marbella. Llevan más de dos décadas juntos, pero parece que no conocen la palabra rutina. La revista publica en exclusiva, en el número que llega este miércoles a los kioskos, las imágenes más cómplices y divertidas de la pareja durante sus vacaciones.