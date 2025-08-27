Estas son las portadas de las revistas del corazón: Kiko Rivera e Irene Rosales se separan y Enrique y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo

Enrique y Anna Kournikova esperan su cuarto hijo. La revista "¡Hola!" publica hoy en exclusiva mundial, las primeras imágenes de la extenista embarazada, mientras llevaba a sus niños al colegio, en el inicio del nuevo curso escolar en Estados Unidos. El cantante, que cumplió 50 años el pasado mes de mayo, y Kournikova, de 44, serán padres de nuevo a finales de este año —la modelo está ya en el ecuador de su embarazo—, con lo que la pareja ampliará más su ya familia numerosa, compuesta por los mellizos Lucy y Nicolás, de siete años, y Mary, de cinco.

Kiko Riverae Irene Rosales se separan tras 9 años de matrimonio y dos hijas en común. así lo anuncia la revista "Semana" en exclusiva. La pareja ha tomado la decisión de separarse y tomar rumbos por separado. Ponen así punto final a once de relación y dos hijas en común.

En "Lecturas", la protagonista en Makoke, tras la cancelación de su boda. La colaboradora de televisión aplaza su enlace por motivos de salud. La revista publica las imágenes más duras de Makoke a su salida del hospital. "No tengo ganas de celebrar nada", confiesa

Solo faltaban veinte días para su anhelada boda con Gonzalo. Iba a ser el 12 de septiembre en Ibiza, rodeados de toda la gente que quieren. Lo tenían todo preparado y la ilusión estaba por las nubes, pero el sueño de Makoke se rompió en mil pedazos la semana pasada. La colaboradora anunció a través de sus redes sociales que su enlace se posponía por un "motivo familiar y de salud". No quiso dar más explicaciones, solo aclaró: "Gonzalo, mi familia y yo estamos más unidos que nunca". T

Carla Goyanes vive su primer verano sin su padre y sin su hermana, Carlos y Caritina Goyanes, fallecidos el año pasado. La empresaria se enfrenta con entereza al aniversario de la muerte de su padre y también de su hermana, y su marido y sus hijos se han convertido en su gran refugio.

Carla Goyanes recibió la peor noticia de su vida el 26 de agosto de 2024: la muerte inesperada de su hermana Caritina, apenas tres semanas después del fallecimiento de su padre, Carlos Goyanes. Cuando la llamaron para contarle lo sucedido, Carla se encontraba de vacaciones en Ibiza junto a su marido. Ahora, un año después de aquel terrible suceso, afronta el primer aniversario sin su hermana.